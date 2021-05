La periodista Andrea Taboada tiene coronavirus: “Pensé que era una gripe”

Este jueves por la noche la periodista Andrea Taboada confirmó que es positiva de covid-19 tras someterse a un test pcr

El pasado lunes había llamado la atención la ausencia de Andrea Taboada en el panel de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). En diálogo con Teleshow, la periodista contó en la semana previa había comenzado con algunos síntomas compatibles con el covid-19 y, por esta razón, prefirió quedarse en su casa: “El jueves pasado me dolía mucho el cuerpo y la cabeza. Estoy con Tafirol”, había dicho.

Este jueves por la noche confirmó que es positiva de covid-19 tras someterse a un test pcr . “Día a día fueron como aplacándose los dolores de cuerpo y cabeza, pero cuando recibí la noticia creo que volvió todo junto”, le contó Taboada a Teleshow. “Pensé que era una gripe”, agregó.

“Tengo mucho sueño, estoy muy cansada. Y estoy monitoreándome con el médico”, describió sobre cómo la están afectando los síntomas del coronavirus, con una voz en la que se la percibió muy fatigada.

En el contacto anterior con Teleshow, Taboada había contado que se sometió a un hisopado que le dio negativo, pero que esta semana lo repetiría por precaución . Asimismo, sus compañeras de panel también se hisoparon para descartar algún contagio, aunque Andrea aclaró que no había tenido ningún contacto estrecho con ningún colega contagiado, ni en El Trece, ni en el Canal de la Ciudad, donde también trabaja.

Este lunes, Ángel de Brito, conductor de LAM, reveló que se hizo el hisopado de rutina y el resultado fue positivo. Por eso, estuvo aislado en el hotel de Miami en el que está alojado. Sin embargo, en la tarde del jueves, avisó que ya estaba dado de alta. “Por suerte llegó el alta médica”, escribió el periodista en un posteo que hizo para su cuenta de Instagram y también de Twitter, sobre una imagen del certificado médico que avala su mejora. “Fueron días complicados pero empiezo a recuperar la ‘normalidad’. Gracias por el cariño”, dijo y cerró con un corazón rojo, en gratitud a la cantidad de mensajes que le llegaron para desearle una pronta mejora.

En el certificado se puede leer, en inglés, que “el paciente fue examinado y no presenta síntomas compatibles con Sars Covid 2 Covid 19″. También, que De Brito “no tiene carga epidemiológica, no contagiará”. Y, lo más importante de todo y pensando en su inminente vuelta al país (no solo para conducir LAM sino también para ser jurado de La Academia), ya está “en condiciones de volar”.

Ángel de Brito, conductor de LAM, ya recibió el alta por coronavirus

En el momento de contar la noticia de su contagio, De Brito dijo que se había hecho el hisopado de rutina y el resultado fue positivo. En su aislamiento, el conductor y periodista compartió su rutina, de manera intensa, a través de sus Instagram Stories.

“El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”, sostuvo De Brito sobre cómo lo afectó el virus. “Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, dijo el lunes en diálogo con las angelitas. “Las balas estaban picando cerca”, cerró, con justa razón.

