A solas con Karol Sevilla luego del lanzamiento de su nueva canción: “Argentina es mi segunda casa”

Había una vez en un tiempo muy lejano un grupo de niñas que creían que sólo podrían ser felices si encontraban a un príncipe azul que las rescatara y las cuidara. Soñaban con esta situación ideal y, sin darse cuenta, estaban renunciando a sus sueños y a su capacidad para hacer y construir un mundo mejor. Por suerte los tiempos cambiaron y las princesas de Disney, aquellas sufridas que anhelaban con caballeros andantes que las rescataran, fueron mutando para convertirse en verdaderas heroínas de sus historias.

Mérida, Moana, Maya, Elsa son las “nuevas princesas” que plantean realidades diferentes, sin necesitar a hombres que salgan a su rescate. De esta manera, Disney viró el volante y decidió ofrecer a las niñas nacidas en este siglo, otro tipo de mujeres: chicas decididas, preparadas que, con mucho empeño, logran lo que desean.

En este marco surge la campaña Disney Princesa “Tiempo de Celebrar” de The Walt Disney Company, donde se centraron en valores como la bondad y la valentía.

Para seguir difundiendo este nuevo ideal, convocaron a Karol Sevilla, la actriz que brilló en la tira juvenil Soy Luna, para que lanzara la canción “Desde hoy”. En su letra se refleja la importancia de confiar en cada uno de nosotros, y celebra los valores de bondad y valentía. En diálogo con Teleshow, la artista mexicana habló sobre sus inseguridades, su relación con las fans y su amor por la Argentina que la siente como su segunda casa.

—¿Cómo te acercaste a este proyecto de Disney?

—La verdad es que cuando me enseñaron la canción “Desde hoy” me enamoré. Fue como un clic súper bonito en el que me sentí muy identificada porque yo justo estaba en ese momento de también decir “es mi momento, es hoy”. Hoy es para levantarme, hoy me voy a comer el mundo. Si tú no te levantas, si tú no caminas, las cosas no se van a dar. Uno tiene que ir a la vida a tocar las puertas para que los sueños se hagan realidad y creo que es eso: tener la fuerza y la valentía pero siempre despertarnos y decir: “Es momento de que seas tú misma y no trates de cambiar por ser aceptada”.

—¿De qué manera las nuevas princesas de Disney se alejaron de ese mensaje de mujeres débiles para convertirse en lo que son ahora?

—Creo que es muy lindo cómo las princesas de ahora han cambiado esta perspectiva de las princesas de antes,¿no?, el típico mensaje del príncipe azul que tiene que llegar para que seas feliz. En cambio las últimas princesas como por ejemplo Anna y Elsa, son dos princesas totalmente diferentes, que son súper guerreras, súper independientes. Elsa por ejemplo, se concentra en sus cosas, sus sueños, más allá de ser una mujer tiene también su lado niña y creo que eso es super importante de destacar.

—Que muchas veces sienten temor, incertidumbre a pesar de ser princesas….

—¡Claro! Entonces eso es lo que más o menos queremos con este proyecto: que las princesas nos ayuden y nos enseñen todo este tipo de cosas. Cada película siempre empieza con las princesas llenas de conflictos y con muchos miedos. Se muestran muy introvertidas al inicio de los films. Pero a la mitad o al final de la película, tu ves a las princesas tan empoderadas, tan decididas sobre lo que quieren que creo que eso es la vida. Vamos a tener miedo, pero en algún punto vamos a llegar a ser decididas y guerreras.

—¿Qué consejo le darías a una niña chiquita que ahora está comenzando y saliendo a la vida y quiere dedicarse al mundo de la música?

—Mira, la verdad es que yo tengo la oportunidad de ser considerada un ejemplo a seguir para muchas niñas, para los adolescentes, más que nada gracias al personaje de Luna (en Soy Luna) que se convirtió en un ejemplo a seguir y un proyecto tan importante para las niñas. Muchas de ellas han crecido conmigo. Pero realmente hay otras que están en el proceso de crecimiento y es el proceso más difícil, y te lo puedo decir yo que todavía me sigue costando trabajo.

—¿En qué cosas te cuesta?

—Bueno en el hecho de que si tienes que seguir tus sueños o no. O a veces realmente no sabes, estás tan perdida que no sabes si es el camino de la derecha o de la izquierda. Entonces creo que lo que yo diría: siempre sigue tus sueños, siempre sé tú mismo, la vida es una montaña rusa en la que todo va subir y bajar. Un día va a estar todo muy bien y al otro día puede todo muy mal pero creo que lo más importante es no dejarnos llevar por eso. Realmente creo que eso es lo que yo trato de hacer.

—¿Cómo sigue siendo el vínculo con tus fans?

—Siempre trato de hacer lives con mis fans y platicar sobre estos temas que para mí son más importantes, más allá de platicar sobre mi carrera, que también es importante. Pero es fundamental darnos tiempo a nosotros mismos, pararnos frente al espejo, hablarnos, querernos y aceptarnos. Y también decir nuestros errores, que creo que eso nos cuesta mucho trabajo a la mayoría de las personas. Decir cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestros aciertos.

—Si pudieras viajar en el tiempo y te vieras a ti siendo chiquita, ¿qué consejo te darías?

—Creo que el consejo más grande es “no cambies por ser aceptada”. Creo que también otro de los consejos es “que nadie te diga que no puedes”. Mucha gente me dijo que no podía, mucha gente siempre trataba de apagar y pisotear mis sueños para no que yo no pudiera lograr lo que quería. Creo que hay cosas que quedaron en mí, muchas inseguridades que poco a poco he estado limpiando y poco a poco he estado tirando y quitando de mi vida para ser mejor persona. Pero hay cosas que son difíciles de quitar, hay muchos miedos y muchas inseguridades que, aunque el día de mañana tenga 40 años o 50 años, los voy a seguir teniendo. Los miedos y las inseguridades no se quitan de la noche a la mañana .

—En la Argentina nos acordamos con mucho cariño de Soy Luna. ¿Qué recuerdo tenés vos de nuestro país?

—Argentina es mi segunda casa, siempre digo eso. México mi primera y Argentina mi segunda casa, en lo absoluto, ciento por ciento. Argentina me abrió las puertas, me dio la posibilidad de crecer, me abrió las puertas de su casa, de su corazón. Yo soy una argentina más, un poco medio ahí, pero la verdad es que agradezco. De hecho tengo muchas fans de la Argentina que me cuentan mucho sus historias por DM, que me mandan por las redes sociales, en las que me cuentan su vida, su día a día, en las que cuentan cosas por las que están pasando. Siempre trato de hablar con ellas de mensajearles para platicar con ellas. Es que a veces nos sentimos tan solos, que nadie nos entiende. Entonces yo les digo a las fans de la Argentina que las amo y que siempre sigan sus sueños, que se cuiden, que sean felices pero que sobre todo sean guerreras, ciento por ciento.

