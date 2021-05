El pedido de indagatoria a Luque y Cosachov por dentro: “Condujeron a Maradona al desenlace fatal”

“ Leopoldo Luque y Agustina Cosachov omitieron asistir adecuadamente a Diego Armando Maradona. Impidieron que recibiera la debida atención médica que hubiese evitado su deceso ”.

Con estos términos, Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona solicitaron ayer la indagatoria para los 7 acusados que ya tenía la causa. Pidieron que se les prohíba la salida del país y cambiaron la imputación del caso. Los acusaron del homicidio simple con dolo eventual de Maradona, que tiene una pena que llega a los 25 años de prisión. Las 29 páginas del escrito que fue elevado al juez Orlando Díaz, contienen severas afirmaciones contra todos los involucrados y hasta, incluso, hablan de un “plan” ejecutado por los médicos personales del Diez.

Diaz ahora deberá decidir si acepta el pedido en los próximos 5 días si no se presenta ningún pedido de nulidad al respecto desde las defensas, algo que es es esperable.

En el documento se realiza una descripción detallada del accionar de cada uno de los acusados. El primero en ser señalado es Luque. Se lo acusa, principalmente, de haber ignorado los síntomas que tenía Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre en la llamada internación domiciliaria:

“Tenía pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente en el último período, evitó asistir o propiciar la debida atención médica a Diego Armando Maradona, ya que no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal. Además, en forma sistemática, ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con la insuficiencia cardíaca que le eran informados”, asegura el documento.

Luque ni siquiera visitó en el último mes el country donde Diego murió.

Cosachov y el psicólogo Díaz, también imputado (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Puntualmente los fiscales hacen mención a un día particular: el 18 de noviembre, una semana antes de la muerte. Ese día varias personas que visitaron a Maradona le hicieron notar a Luque que estaba sumamente hinchado y la respuesta siempre fue la de minimizar la situación. “Frente a las advertencias del estado de salud del paciente relativas a su hinchazón se abstuvo de actuar conforme las reglas del buen arte de curar, asumiendo el evidente, notorio y previsible riesgo que ello aparejaba, el que en consecuencia aprobó con desprecio”.

Con respecto a Agustina Cosachov, la psiquiatra que llegó al círculo médico de Diego en los primeros meses del año pasado por recomendación de Luque, las acusaciones son también pesadas. Además de señalar que los medicamentos que le suministró a Maradona no tuvieron su debido control se hace hincapié en las veces que evitó que otros médicos revisen al Diez y en el día puntual de la muerte:

“Los días previos evitó la asistencia correspondiente mediante el apartamiento expreso de los acompañantes terapéuticos Carlos y Alejandro Cottaro, a la vez que obstaculizó la concurrencia al domicilio de un médico clínico y un nutricionista. Omitió también encargarse personalmente de la reanimación del paciente al momento en que se detectó que no poseía signos vitales aquel 25 de noviembre. Era la única médica presente en la casa donde se cumplía con la internación ”.

Sobre el psicólogo Carlos Díaz, el tercero de los profesionales que son señalados en el expediente como el “equipo médico tratante”, se hace mención a que llegó al equipo el 26 de octubre, a menos de un mes de que Maradona muera. También, el texto describe cómo, de a poco, fue ganando terreno en el entorno del Diez y que su “poder de decisión sobre la persona de Diego Armando Maradona trascendió lo puramente médico, para extenderse a las relaciones del paciente con sus familiares”.

Zona cero: Policía Científica ingresa a trasladar el cuerpo de Maradona tras su muerte en el country San Andrés.

Incluso los fiscales van más allá y señalan a Diaz como el responsable de manipular a la familia, “aprovechando esa esfera de poder sobre el paciente para aislarlo de su familia, manipulando a esta última, proponiéndoles que todo lo que estaba sucediendo era producto de la libre y espontánea decisión de Maradona , alegando para ello que ‘necesitaba espacio0. En definitiva, no hacía más que ocultar la información relativa al verdadero cuadro de salud”.

La cuarta apuntada es Nancy Forlini, nexo entre los médicos personales de Diego y la empresa de medicina prepaga. Puntualmente a ella le achacan no haber suministrado los elementos necesarios para la internación domiciliaria y no haber realizado un análisis de la casa de Tigre para advertir que no contaba con los requisitos mínimos para una paciente como el ex futbolista.

En cuanto a los enfermeros Dahiana Gisella Madrid y Ricardo Almirón, se los acusa de no haber asistido correctamente a Diego las horas previas a su muerte. “realizaron chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación. Los días previos no pudieron advertir los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca que ya eran evidentes y detectables.

Atada a estos argumentos están los que complican al séptimo acusado, Mariano Perroni, jefe de los enfermeros, que, siempre según el escrito de los fiscales, no controlaba como debía y omitía u ocultaba información en sus informes. “Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia”, analizaron los investigadores.

Los enfermeros: el fragmento del pedido de indagatoria que los complica.

En caso de que el juez acepte las indagatorias, los acusados deberán ir a la Fiscalía General de San Isidro entre el 31 de mayo y el 14 de junio.

SEGUIR LEYENDO: