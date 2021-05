Dalma Maradona fustigó a Leopoldo Luque tras sus apariciones mediáticas: “Cholulo, ineficiente y rata”

Dalma Maradona reaccionó en sus redes sociales por la aparición mediática de Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona en sus últimos años

Esta semana y a casi seis meses de la muerte de Diego Armando Maradona, rompió el silencio Leopoldo Luque, su médico de cabecera en los últimos años. El galeno fue imputado por homicidio con dolo eventual -delito que prevé una pena de 8 a 25 años- por la Fiscalía General de San Isidro, encargada de investigar la muerte de Diego. Primero lo hizo en Telefe Noticias (Telefe) y el pasado viernes se emitió una entrevista con Tomás Dente en Vino para vos (KZO). “ No lo pude llorar o extrañar como uno puede extrañar a una persona que uno quiere mucho. Lo extraño, pero algunas situaciones hacen que uno tenga que ponerse una coraza y estar pensando en otra cosas ”, le dijo a Dente entre lágrimas.

Y las reacciones no tardaron en llegar: muchos maradonianos y maradonianas lo criticaron duramente en las redes sociales. Pero también, familiares del Diez. Nada más y nada menos que Dalma Maradona, su hija mayor: “¿Cuándo termina el desfile mediático del cholulo de Luque????? La justicia no es la tele y tal como te lo dije, cada vez que aparezcas te voy a recordar quién sos y qué hiciste!”, escribió este sábado en la primera de las dos Instagram Stories que le dedicó al médico.

La primera Instagram Story de Dalma Maradona contra la irrupción mediática de Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona (Foto: Instagram @dalmaradona)

Además, lo calificó de “ Cholulo, ineficiente y rata! ”. Y siguió con su descargo: “Mentiroso y mierda! Justificándote por falsificar una firma y no fuiste vos solo! No tenés vergüenza, HDP! En vez de hacerte el Superman, deberías haber dejado que a mi papá lo atendiera un profesional capacitado! Pero la fotito te encantaba, era más fuerte que vos”, agregó la mamá de Roma Caldarelli Maradona.

En la segunda Story, la hermana de Gianinna remarcó: “Nunca voy a parar de escracharte! Por suerte solo hay audios tuyos hablando de mi, denigrándome y puteándome. Eso me da paz, de saber que nunca transé con vos ni te creí nada. Solo que la mafia que organizaron entre todos no me dejaba sacarte del medio. Y mirá que lo intenté, pero eran mil contra 2! Te vas a pudrir en la cárcel. Ir a la tele no te va a salvar de nada”, dijo y cerró su descargo en mayúsculas: “ ¿TAN CHOLULO VAS A SER? ”, se preguntó Dalma.

"¿Tan cholulo vas a ser?", le escribió Dalma Maradona a Leopoldo Luque (Foto: Instagram @dalmaradona)

“Siento que no hay paz, para él ni para mí”, dijo Luque respecto a aquel 25 de noviembre de 2020, cuando se produjo la muerte de Maradona. El médico se encontraba operando en la ciudad de Berazategui cuando recibió un llamado desde Tigre. Era Maxi Pomargo, cuñado y mano derecha de Matías Morla. “Estaba en el quirófano, con varios colegas y me dicen que Diego está en paro. Nadie entendía, no sabía si estaban bromeando, pero era exagerado bromear con eso. No podía entender por qué tenía que llamar yo, pero me puse frío y llamé. Hay cosas que figuran en el expediente, que ellos llamaron, habría que preguntarle a Maximiliano por qué me llamó a mí”, recordó Luque en la entrevista con Dente.

El doctor Leopoldo Luque dio una nota con Tomás Dente (Video: Vino para vos, KZO)

“Cuando me contaban la evolución, que lo estaban masajeando y llevaban más de quince minutos, ya supe que no iba a vivir”, contó Luque y relató de un modo confuso el cuadro con el que se encontró al llegar a la casa. “No me acuerdo mucho, había familiares, puede ser el sobrino Johathan, vi a las hermanas. No me dejaron entrar a la pieza y yo pedía por favor que me dejen verlo. No lo creía. Y la doctora (Laura) Capra, la fiscal, me dejó verlo desde la puerta. Parecía dormido”. Con la investigación en marcha, además de imputarlo, la Fiscalía General de San Isidro también le prohibió la salida del país a Luque.

SEGUIR LEYENDO: