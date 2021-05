La reacción de los famosos por los 9 días de confinamiento estricto que anunció el Presidente

“Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia”, dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jueves por la noche en una Cadena Nacional en la que anunció un nuevo confinamiento y restricciones, que estarán vigentes desde el viernes a las 20.00 hasta el 31 de mayo a las 6.00. Su discurso no tardó en generar repercusiones en las redes sociales y muchos famosos se lamentaron el nuevo cierre.

Flavio Mendoza, que desde hace semanas pide la vuelta a los teatros, emitió un mensaje esperanzador: “Nunca un ‘fuerza’, un gesto de amor hacia la gente que la está pasando mal. No perdamos nunca la fe. De esto también saldremos por nuestros hijos y por que tenemos un país increíble y con gente generosa y trabajadora”.

Luciana Salazar escribió: “Vacunas. Es la única solución, ninguna otra”. En el mismo sentido, Adrián Martínez, más conocido como el Dipy, también se refirió a la importancia de inmunizar, aunque su mensaje fue bastante más contundente: “Nos encerraste 9 meses. Prometiste vacunas para diciembre, fundiste a medio país, ustedes nunca dieron ejemplo. No se bajaron el sueldo. Se robaron las vacunas. Sacaste a todos los chorros amigos de cristina. Te cagaste en el pueblo. Chupala”.

“Es culpa de la gente y negación”, tuiteó Nacho Viale. Otros, se refirieron a la importancia de la cultura en este momento. Gonzalo Heredia ironizó: “Mas al pedo que inversión en la ventilación del teatro”, haciendo referencia a que muchas salas tuvieron que adecuarse a los protocolos, pero ahora están cerradas.

Malena Guinzburg destacó: “Tres días hábiles. En realidad para los gastronómicos son los más importantes” y el Bahiano le respondió: “Ni te cuento, los músicos, actores, los teatros, los centros culturales..etc etc...”. A lo que ella siguió el hilo: “Yo no puedo creer que cuando uno menciona eso, te dicen que no te importa que la gente muera. Me importa pero hay gente que hace dos años no puede laburar”.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) emitieron un comunicado diciendo que “acatarán las medidas entendiendo la grave situación epidemiológica” y renovaron su compromiso de mantener los cuidados necesarios para evitar contagios una vez que se pueda regresar a la actividad.

La medida, como bien mencionó la humorista, solo involucra tres días hábiles, ya que el Gobierno restableció el feriado puente del 24 de mayo. Con esta decisión, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. También se suspenden por tres días las clases presenciales, incluso en la ciudad de Buenos Aires, según anunció más tarde el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar (take away). Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy. Esto significa que se renueva el DNU firmado hace tres semanas ya que el Congreso no llegó a sancionar la ley enviada por el Ejecutivo para regular las medidas.

Un dato clave es que, si bien el 31 de mayo se retoman las restricciones como regían hasta hoy, el fin de semana del 5 y 6 de junio se volverán a restringir las actividades en las zonas más críticas, es decir, confinamiento estricto nuevamente, solamente por esos dos días.

SEGUIR LEYENDO: