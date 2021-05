En qué consiste el costoso y extenso tratamiento al que Mica Tinelli y otros famosos se sometieron para borrar sus tatuajes

El logo de una banda que gustaba en la adolescencia, el nombre de un amor, un dibujo que parecía simpático hace varias décadas o una inscripción que con el tiempo se volvió ilegible. Muchos son los tatuajes que la gente se realiza, especialmente durante la juventud, y que luego prefiere ocultar. Hay quienes deciden taparlos con otro dibujo y quienes los remueven para volver a tener su piel original, como si nada hubiera pasado.

En las ultimas horas Mica Tinelli sorprendió en las redes sociales al contar que había comenzado un tratamiento para borrarse cuatro tatuajes. La palabra “ahora” que ya no se leía bien por el paso del tiempo y una espada en la mano, y una estrella fugaz y un hada en la espalda que ella diseñó cuando tenía quince y hoy no le gustan: “No entiendo que pasaba por mi cabeza en ese momento”.

Los tatuajes que Mica Tinelli decidió remover

El jurado de Masterchef Celebrity, Germán Martitegui, también contó sobre los tres delfines que tenía en la nuca y borró: . “Una vez fue a Miami a una fiesta electrónica y cuando salí a la mañana pasé por un lugar de tatuajes en Lincoln Road, ‘quiero que me llenes la cabeza de delfines azules’ dije y gracias a Dios este señor me dijo: ‘no te puedo llenar la cabeza porque la cabeza es una cosa súper delicada’. Después me arrepentí y ahora soy de las personas más antitatuajes que puedas ver. Cualquier cosa que te guste hoy no te va a gustar dentro de 20 años por más que me digas que es tu nombre en chino o que es tu alma representada... ¡no te va a gustar!”.

“Querido tatuaje adolescente: te vas, te vas, te vas. Le pongo onda pero como duele ese láser”, escribió Agustina Kämpfer en su cuenta de Twitter en el 2013 mostrando el proceso para eliminar el dibujo de un sol que tenía en su hombro y del que ya no hay rastros.

Un tatuaje es para toda la vida... o casi. El doctor Alejandro Cueva (MN 98689) es experto en remoción de tatuajes y explicó a Teleshow el proceso: “Lo que hacemos es es la eliminación láser. Se fragmenta la tinta para que sea eliminada de manera natural. El tatuaje no se borra porque tiene una molécula grande, al impactar la luz del láser se fragmenta y se elimina”.

Cualquier tatuaje puede ser sometido a dicho tratamiento y la efectividad del mismo depende de muchos factores, entre ellos de la inmunidad del paciente y de la ubicación en el cuerpo: “Lo que está cerca del corazón se borra con mayor facilidad. El proceso está relacionado con el sistema inmunológico, si la persona es más joven hay más probabilidades de que se elimine al ciento por ciento”. También depende del láser que el profesional use para la remoción, ya que hay muchos tipos y hay uno indicado para cada color de tatuaje.

No hay fórmulas y aunque el resultado final es positivo –adiós tatuaje- el tiempo que tarda en realizarse la remoción varía de acuerdo a la antigüedad del dibujo, de la densidad de la tinta utilizada, del tamaño y del lugar: “Los que están en el área del corazón, la nuca, el cuello y la espalada se quitan más rápido que aquellos que están en las extremidades. En manos, pies, anillos y tobilleras cuesta más”.

Cueva admitió que el tratamiento es costoso, sobre todo porque se requiere de muchas sesiones. Aunque depende de cada caso particular, se necesitan en promedio unas ocho sesiones que se realizan cada seis u ocho semanas, con lo cual el proceso ronda en el año.

Es importante aclarar que no cualquiera está habilitado para aplicar la técnica y solo puede hacerlo un médico especializado en láser. Al momento de aplicarse puede haber dolor, es por eso que se usa anestesia local: “Puede ser crema o fríos criógenos para dar más confort. Luego, pasado el procedimiento se siente una molestia que con ibuprofeno se calma fácilmente, puede haber picazón y para eso se dan paños fríos, pero hasta la siguiente sesión no hay molestias”.

¿Cuáles son los tatuajes más removidos? El médico distinguió tres razones principales. “Por temas laborales, hay mucha gente que quiere entrar a las fuerzas armadas y tiene tatuajes en el antebrazo, rostro, cuello o pierna; personales, nombres de parejas o chicas que se hacían el mismo dibujo que tenía Britney o cosas que perdieron la forma y la calidad y no les gusta y por cuestiones sociales, tatuajes en la cara que están estigmatizados socialmente”.

