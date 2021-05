El fuerte reto de Germán Martirtegui a un participante de Masterchef Celebrity: “No te entra en la cabeza”

Germán Martitegui

Cada vez quedan menos participantes en la segunda edición de Masterchef Celebrity y el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis se pone cada vez más exigente con las figuras y cualquier error puede derivar en una expulsión. A pesar de ello, suelen darle consejos a los concursantes cada vez que pasan por las estaciones de trabajo, para que éstos aprendan y salgan los mejores platos. Sin embargo, las sugerencias no siempre son bienvenidas.

Al pasar por el espacio de Alex Caniggia, el dueño de Tegui le dijo que no cortara la mandioca antes de hervirla, sino que la hirviera entera. El hijo del Pájaro y de Mariana Nannis no le hizo caso y por eso fue duramente criticado.

“Contamos qué hiciste a parte de poner la piel para arriba porque es dorada y la pusiste para abajo”, lo interrogó Germán al mirar el pescado y el mediático dijo que se había “olvidado” de dar vuelta la carne. “Mirá lo que es esto, dorado perfecto, así tenía que ser, cinco veces te lo dije”, enseñó el chef y fiel a su estilo, el hermano de Charlotte respondió: “Pintó no darlo vuelta, la mente”.

“Está rico, pero se te humedeció por ponerla para abajo”, analizó el jurado y el participante repasó su labor: “Hice el dorado, chorizo, mandioca, la maquina esa negra que no se como se llama”. “Mandolina, no te hagas el que no sabes”, interrumpió y Alex, un tanto cansado de las críticas explicó que lo importante es el plato y “no la mandolina”.

Sobre los pasos que siguió en la cocina, contó: “El arroz negro no llegué a tiempo, y los verdes lo vi tan pro excelente que dije ‘no voy a poner verdes’”. En el back, dijo: “Germán hoy está muy Oxford, Cambridge. Viejo choto, esos profesores viejos chotos de la secundaria, ¿no les pasa?”.

“Te tocó el pescado más rico, está bien cocinado y en su punto, la combinación es perfecta, pero hay errores en cómo lo hiciste. El chorizo estaba perfecto cuando pasé por tu mesada, lo seguiste cocinando y ahora está duro. De la mandioca lo que te dije fue que la hiervas entera y vos la cortaste y la herviste y la freíste”, increpó Martitegui.

Alex intentó explicar: “Es que no entraba en la olla”. A lo que el jurado, ya enojado se señaló la cabeza con el dedo índice y con un tono serio, agregó, intentando dar por cerrado el tema: “No te entra acá”. Para finalizar, Caniggia explicó que tenía una olla pequeña y que la mandioca que le tocó era muy grande, y por eso no tuvo más opción que cortarla.

En una gala reñida el jurado decidió que quien debía dejar el ciclo era Carmen Barbieri. “Este programa creo que te humanizó en varios sentidos, el antes, el durante y también el después. Verte así en las hornallas con tu alegría, tus brillos. Desde que entraste por esta puerta nos emocionaste a todos”, dijo Donato. En tanto, Betular le expresó: “Fede (Bal) nos contaba: ‘No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer”. Por último, el dueño de Tegui cerró: “Fue tan lindo verte entrar, dije: ‘Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá’. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza”.

“Muchas gracias, realmente estar en este programa me hizo volver a ser yo, poder accionar más rápido, caminar y hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa. Fue el remedio que me faltaba para superar el transe que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron, que volviera a la vida y después otro mes para que me recuperara. Y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, dijo la actriz al despedirse, en referencia a las complicaciones que sufrió tras contraer COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: