Intercambio cómplice en las redes: Jimena Barón le pidió a Wanda Nara que le presente futbolistas, pero con una condición excluyente

Wanda Nara, Jimena Barón

Alguna vez estuvieron distanciadas. Y hasta protagonizaron un cruce en Twitter sin siquiera conocerse en persona. Más tarde, la actividad profesional de sus respectivas parejas las encontraron, lograron hablar, limar asperezas y hasta forjar una amistad que hasta el día de hoy mantienen a la distancia.

Si bien Wanda Nara y Jimena Barón eran conocidas en el ambiente artístico, jamás se habían visto en personalmente. Y un malentendido durante una entrevista que brindó la actriz -en la que recordó su paso por Inglaterra como pareja de Daniel Osvaldo- ofendió a la empresaria que se había casado hacia poco con Mauro Icardi.

Todo comenzó en 2014 luego de que la actual cantante contara que ella no se sentía identificada con aquellas esposas de los futbolistas que se visten con ropa cara. Y contó una anécdota de cuando una de ellas la pasó a buscar producida y manejando un auto de lujo, mientras que Barón se había puesto chatitas y un remerón (por ese entonces estaba embarazada de Morrison, pero aún la pareja no lo había anunciado). Allí, la diferenciaron de Wanda Nara, la actriz asintió y agregó que había determinadas cuestiones de las botineras (como se llama popularmente a las esposas de los futbolistas) que le daban vergüenza.

De inmediato, la hermana de Zaira le respondió a través de de su cuenta de Twitter. “Cuando me nombren será porque me tienen presente. A esas botineras juntadas yo ni las conozco. No soy botinera enganchada con hijos, soy esposa. Cuando tu vida es tan bella no tenés tiempo de mirar ni opinar de la de los demás. Tiempos de calma y amor”, escribió Wanda.

“Si lo decís por mí, yo hablé de las ‘botineras’ que conocí en los lugares donde estuve. No te conozco y no hablo de gente que no conozco”, respondió Jimena y agregó: ”Felicitaciones por el casamiento, a mí no me interesa casarme, nunca me llamó la atención pero celebro por los que lo hacen”. La empresaria no volvió a responder y la actriz siguió haciendo catarsis en su red social: “Y me da calor la gente que chapea con lujos europeos, cosa que hacen el 80% de las mujeres que conocí”.

Al año siguiente, Mauro Icardi y Daniel Osvaldo compartieron plantel del Inter de Milán y Wanda Nara y Jimena Barón tuvieron la oportunidad de encontrarse, charlar y aclarar algunas cuestiones. Y hasta terminaron siendo amigas, vínculo que mantienen hasta el día de hoy a la distancia entre Francia y Argentina.

Wanda Nara y Jimena Barón en el estadio

Hace algunas semanas, Wanda Nara lanzó su línea de cosméticos en la Argentina y le envió un kit de regalo a Jimena Barón, quien se lo agradeció a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó distintos videos maquillándose ayudada por su hijo. La empresaria lo resposteó y escribió: “Amiga, los extraño. Momo, creciste tanto. Todo te queda (y puso el emoji de una llama de fuego)”.

Al ver dicho mensaje, Jimena Barón le respondió aplicando su característico sentido del humor. “Basta, amiga. Apenas se pueda voy a París”, le dijo a la empresaria que vive en la capital francesa junto a Mauro Icardi –que se destaca en el PSG- y sus cinco hijos. “Andá averiguando jugadores solteros. Te dejo a Momo unos días. ¿Uno más, qué te hace?”, agregó la actriz.

Y Wanda siguió la conversación pública contestándole otro mensaje a través de la red social en la que tiene casi ocho millones de seguidores. “Olvidate, contá con eso, calciatore (traducido al español: “jugador de fútbol”)”, escribió junto a un emoji de una cara con los ojos desorbitados y sacando la lengua. Y agregó: “A Momito te lo cuidamos con mucho amor. Prepará las maletas”.

El divertido ida y vuelta de Wanda Nara y Jimena Barón

SEGUIR LEYENDO: