Charlotte Caniggia y el suceso de su hermano Alex en Masterchef: “Quiero que me haga un plato así veo si cocina o no”

Charlotte Caniggia habló sobre la participación de su hermano en Masterchef Celebrity 2

Con unos llamativos anteojos negros y el look morocho que adoptó desde hace un tiempo, Charlotte Caniggia “recibe” a Teleshow en su casa a través de una entrevista por Zoom, que hoy ya son moneda corriente en esta nueva normalidad que se asumió desde la llegada de la pandemia.

En un 2021 cargado de proyectos, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis hará una participación especial en Acapulco Shore, un reality de MTV que se filma en México y que se estrena este 27 abril. Conocido por situarse en “la casa más fiestera” de ese país, el programa mostrará la convivencia de 12 participantes las 24 horas, y promete momentos intensos, polémica, drama y triángulos amorosos.

Además, Charlotte está convocada para La Academia de Showmatch, el certamen de Marcelo Tinelli que comienza en mayo por la pantalla de El Trece. Distendida, cuenta cómo está hoy la relación con sus padres, sus hermanos y su novio, con quien convive desde hace ya dos años.

—¿Cómo va a ser tu participación en Acapulco Shore?

—Es un reality que está muy divertido. Siempre lo miraba y me gusta mucho, me encanta participar en él. Yo entraría una semana al final del reality como nueva participante, también entra Nacha, una chica chilena, y otro chico que es de Brasil. Somos los tres nuevos que entramos a la casa. Es como un Gran Hermano, conocés gente nueva, tenés que convivir con ellos, hacen fiestas, actividades por el día. Esta temporada no se puede salir de la casa, pero hay muchas actividades. Todos son muy distintos, la casa además es increíble.

Charlotte Caniggia en Acapulco Shore, el reality de MTV

—¿Cómo es la relación con tu hermano Alex?

—Hablamos siempre, hacemos videollamada todos los días, me llevo muy bien, es el más cercano de mi familia. Le mando audio, hablamos pavadas.

—¿Cómo lo ves en Masterchef Celebrity?

—Re bien. Le re gusta a él cocinar, le gusta mucho el show y está muy contento y eso se nota. Le pone mucho empeño y lo está haciendo muy bien. Con este reality lo ven cómo es él en persona. Quizás él no mostraba como era en realidad y ahora sí se está mostrando cómo es, y la gente lo ama. Me encantaría que gane, puede ser uno de los ganadores.

—¿Ya te cocinó algo?

—Por ahora no me cocinó nada, estábamos por hacer una asado o una cena, que nos iba a a cocinar con amigos, pero al final no se dio. Ojalá que me cocine un plato, así veo si cocina o no.

—¿Decís que es todo mentira?

—No, no creo, no es mentira, no, no.

Alex Caniggia es la revelación de Masterchef Celebrity 2

—¿Te anotarías para una tercera temporada de Masterchef Celebrity?

—Y no, a mí no, la verdad es que no me gusta cocinar

—¿Cómo te preparás para La Academia de Showmatch?

—Y estuve ensayando, hice las fotos, con todo. Ya hice el Bailando y el Cantando, así que estoy bastante bien. Esta vez va a a haber acrobacias, aquadance y un par de cosas más también, van a haber muchos ritmos nuevos, va a estar muy bueno. Mi compañero y mi coach son lo más, son muy divertidos, son los dos muy jóvenes, copados, estoy contenta con el equipo y voy a aprender muchas cosas.

—¿Le tenés miedo al jurado?

—No, al jurado no le tengo miedo, para nada. Aparte ya los conozco, no tengo ningún problema.

—¿Tenés pensado algo para las previas con Marcelo Tinelli o dejás que fluya?

—No, yo nunca armo nada, tengo la mejor con él y siempre metemos una buena previa. Todo surge, no hay que organizar las cosas.

—¿Cómo está la relación con tu papá? Tu hermano había dicho que no se llevaba muy bien, pero, ¿vos tenés contacto con él?

—Yo me llevo muy bien, con mi mamá y con mi papá. Hablo siempre, la mejor, son mi familia obviamente.

—¿En las peleas entre tu papá y tu hermano preferís no intervenir?

—No, prefiero no, no me gusta, entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente

Charlotte y Alexander Caniggia hicieron su propio reality juntos en 2017, que se llamó "Caniggia libre" y se emitió por MTV

—¿A la mujer de tu papá la conocés?

—Sí, la conozco, pero no quiero hablar, no me interesa hablar de esto. A mí me va bien en mi trabajo y no quiero meterme con la familia

—¿Con tu novio cómo estás?

—Ya hace dos años que estoy de novia, bien, tranquila, todavía no quiero hijos ni tenemos planes de casamiento. Estamos conviviendo hace un montón, re bien. Somos una pareja tranquila y nos llevamos bien. A él no le gusta mucho la exposición y todo eso, y prefiero respetarlo.

—¿Cómo tomás las críticas que recibís?

—Yo recibo críticas como todo el mundo, pero normalmente la gente que me sigue me tira buena onda. No es que mi feed está lleno de haters, por ahora la gente es muy copada conmigo. Y con mi hermano veo lo mismo, la gente lo está aceptando y le gusta mucho su personaje, cómo es en la tele. Y a los que tiran mala onda, no hay que contestarles.

—¿Cuál es tu mirada de las nuevas restricciones que se establecieron en el país por la pandemia?

—Uno tiene que adaptarse a lo que el Presidente diga y ya está. No importa lo que yo opine, nada va a cambiar, todo va a seguir igual. No hay que opinar de política creo, es un tema re complicado. Todo el mundo opina y da su opinión, pero tampoco está bueno porque no sirve de nada creo.

—¿Tenés algún otro proyecto en mente para este año?

—Me gustaría quizás sacar una marca de ropa online o algo de eso, ropa normal, remeras, jeans, cosas básicas a las que todo el mundo pueda acceder. Me gusta mucho la ropa y la moda y quizás sacar algún productos también me gustaría.

SEGUIR LEYENDO: