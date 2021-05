Jorge Lanata está internado en Miami

Jorge Lanata (Foto: Lihue Althabe)

“Lanata internado en Miami”, escribió esta tarde Ángel de Brito en su cuenta de Twitter para referirse a la salud del periodista Jorge Lanata que hace varias semanas se encontraba en Miami. “Tiene una infección urinaria, que por eso estos días se sentía tan cansado como para NO conducir, que está internado en el Mount Sinai Miami porque le están pasando antibioticos. Ya está bien pero tiene que quedarse 7 días por los antibióticos”, agregó el periodista de espectáculos en relación a la información que luego confirmó Radio Mitre, dónde el conductor hace Lanata Sin Filtro, a través de sus redes sociales.

Según confirmaron desde al emisora, el periodista lleva varios días en Estados Unidos realizando entrevistas para PPT, su programa en ElTrece. Y hay que repasar que en los últimos años Jorge tuvo diversas dificultades de salud: en 2019 ya había tenido que suspender las emisiones de PPT y para fines de 2020 fue sometido a una “intervención quirúrgica menor” por lo que estuvo internado varios días en la Fundación Favaloro.

Hace unos días, en charla con Mariana Fabbiani, en el programa Lo de Mariana, por ElTrece, Lanata había contado cómo se vive la pandemia en Estados Unidos. Además, luego de la insistencia de la conductora, contó que se vacunó conta el COVID-19 en el país del norte. “¿Y vos te vacunaste Jorge?”, preguntó la anfitriona de Lo de Mariana, a lo que el ex Periodismo para todos respondió irónico: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”.

“¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna?”, indagó ella y luego de que él le pidiera que no preguntara siguió: “Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia”. Sin querer dar demasiados detalles, el periodista explicó: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”. A lo que la conductora celebró: “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estas en unas situación de salud delicada”.

Noticia en desarrollo