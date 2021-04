La reacción de Gianinna Maradona al ver a Daniel Osvaldo con una camiseta de su papá

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo ya no ocultan su relación amorosa

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocieron en 2015 cuando él regresaba a la Argentina para integrar el panel de Boca. Primero fueron amigos y con el paso de los años, esa amistad se convirtió en un noviazgo. Desde que blanquearon la relación, ambos suelen expresar su cariño a través de las redes sociales.

Recientemente, el cantante posó con una remera de Diego Armando Maradona, a quien admiraba por su carrera futbolística, para una marca de ropa. Al ver el posteo en Instagram, la hija del astro se emocionó y contestó la publicación con un mensaje de amor: el emoji de un corazón.

Daniel Osvaldo posó con una remera de Maradona (@malditopaparazzo)

Esta semana, el ex jugador de fútbol publicó desde la cuenta oficial de Instagram de su grupo musical (@BarrioViejook) una fotografía en la que aparece él en primer plano y de fondo se puede ver el rostro de su pareja. Dicha imagen la tomaron durante un backstage que hicieron en The Roxy, en Buenos Aires según publicó el músico. “Piedra libre a la que está atrás”, señaló con ironía una seguidora al ver esta publicación.

La pareja suele pasar mucho tiempo juntos ya que comparten la misma pasión por la música. En Semana Santa Gianinna acompaño al músico en una gira que realizó con Barrio Viejo por diferentes localidades como Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. También viajó su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero.

Osvaldo y Gianinna pasan mucho tiempo juntos

Por otra parte, Gianinna usa las redes sociales para expresar sus opiniones sobre la investigación de la muerte de su padre y para realizar aclaraciones cada vez que sale alguna noticia que la angustia, como cuando el periodista Luis Ventura aseguró en Polémica en el Bar que Diego le confesó que no avanzó en su auditoria contra su ex y sus hijas mayores “para no verlas presas”.

Rápidamente, la joven salió a responderle al periodista con una extensa carta que publicó en sus stories de Instagram. “Puede que yo no sea lo que vos esperás que sea, puede que jamás llegue a cubrir tus expectativas, puede que jamás sepas la verdad, puede que me muera mañana y nunca me hayas conocido realmente. Pueden suceder un montón de cosas, mientras vos estás ahí, todos los días buscando la forma de dirigir tus miserias hacia mi familia. En mi vida siguen sucediendo un montón de cosas, que lógico vos estás muy lejos de saber. Me hacés pensar y buscar las mil ‘pruebas’ que tengo para mostrarle a mi hijo quién es su mamá. Me hiciste encontrar conversaciones grabadas que me había olvidado que tenía (porque reitero que esto no es de ahora). Y, sobre todo, poder demostrarle el amor de su abuelo hacia su mamá. El amor genuino e incondicional que nos vamos a tener hasta que nos volvamos a encontrar”, comenzó escribiendo.

“Mientras vos das por hecho, que tanto Dalma como yo, somos las responsables del final de la vida de mi papá, yo estoy preocupada porque aún circulan las fotos de mi papá con los dos rancios ese put... miércoles 25. Preocupada porque no puedo confiar en mi propia sombra. Nunca vas a saber quién fue mi papá, no lo conociste. Te odiaba con cada célula de su cuerpo. Te apodaba de tal manera que era insostenible no reírse. No sabés nada, NADA. Podés tener audios reenviados, una anécdota de que te querían llevar a Dubai (?). Todo cuento. Hablar hablamos todos, pero pocos pueden demostrar lo que dicen. Yo no me olvido del video que grabó mi papá diciéndole al mundo que estaba bien (cuando no lo estaba), pero tenían que callarme y señalarme una vez más como la loca de mierda. Había que desmentirme una vez más. Cuando vos sólo contabas que yo fumaba porro en el cumpleaños de mi papá, yo tengo el video y los audios desde el momento que entré hasta el momento en que me fui, sólo porque tenía miedo que a mí también me pueda pasar algo”, explicó la hija de Claudia Villafañe.

Por último, Gianinna apuntó contra quienes, según ella, desinforman. “Si alguien realmente quiere informar porque la ´gente se merece saber´ investiguen, busquen, no se queden con la información que mandan las distintas fuentes para cubrirse su propio culo. No vivan en la comodidad, relacionen con hechos no con suposiciones, busquen archivos...Sostengan su información con pruebas que avalen lo que dicen. Muy pocas personas saben lo que paso realmente el 25 de noviembre, o lo que venía pasando hace años”.

SEGUIR LEYENDO: