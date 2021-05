“This is us” regresó (otra vez): la temporada con más interrupciones desde su primera emisión

Tráiler de "This Is Us"

This is Us es uno de los dramas más exitosos de los últimos años. La vida de los hermanos Kate, Kevin y Randall y sus padres Jack y Rebecca se ganaron el corazón de los millones de seguidores alrededor del mundo que siguen esta historia llena de vueltas de tuerca desde que comenzó. Para muchos, que descubrieron la serie años después de su comienzo, se convirtió en su ficción de “cabecera” durante la cuarentena más estricta que se vivió el año pasado.

Pero esta última temporada se vio modificada y atravesada por la ola de contagios que vinieron de la mano del coronavirus en los Estados Unidos, lo que dificultó que las grabaciones se pudieran llevar a cabo en tiempo y forma. La quinta entrega, que estaba programada para estrenarse en septiembre de 2020, recién llegó a mediados de octubre y allí comenzó este viaje con los frenos y parates que implicó filmar durante la pandemia. Cabe destacar que la crisis sanitaria no solo afectó a This is Us sino también a varias otras ficciones que vieron modificadas sus emisiones, entre ellas, por ejemplo el regreso de Friends.

Pero además de emitirse de manera salteada, esta quinta temporada será más corta que las anteriores y tendrá solamente 16 episodios, esto significa que a la serie le quedan solamente dos que se emitirán en las próximas semanas. Con todas las interrupciones, la serie lanzó 9 capítulos en casi cuatro meses, lo cual se hizo muy difícil para los seguidores que cada miércoles esperaban por uno nuevo,.

"This is Us"

La primera de las suspensiones fue a mediados de noviembre, a un mes de haber comenzado la temporada y cuando solo se habían emitido 4 episodios. La explicación fue que no habían llegado a completar las grabaciones. Los seguidores debieron esperar hasta enero para poder retomar la historia. Fue durante el primer mes del año que la ficción sufrió un nuevo corte, esta vez hasta el 10 de febrero ya que la locación principal era Los Angeles, que en ese entonces era una de las ciudades con más foco de contagio de COVID-19. El noveno episodio se emitió el 24 de febrero y el décimo recién el 17 de marzo.

A partir de aquí Alerta de Spoiler si no viste la quinta temporada

Para los espectadores fieles de la serie, la trama fue de mayor a menor. Nuevas historias que no convencieron, como la aparición de la madre biológica de Randall que creíamos muerta desde la primera temporada o el vínculo con temas sociales que forman parte de la agenda estadounidense actual, pero que nada tienen que ver con el alma de la serie. ¿Era necesario que los personajes aparecieran en pantalla con los barbijos? Para algunos le dio ese toque de actualidad que se precisaba pero para otros la utilización del tapaboca los hacía recordar el mundo abrumador que vivían y les generó mucho rechazo. Sumado a todo, Mandy Moore (Rebecca Pearson en la serie) fue mamá hace muy poco con lo cual la hemos visto poco en los últimos episodios donde estaba casi a punto de dar a luz a su primer hijo.

El episodio de esta semana se llamó “La música y el espejo” y se adentró nuevamente en el impacto de la cuarentena en la labor de Beth. Su academia de baile y el proyecto de vivir de ese sueño que le había quedado trunco en su juventud, se encontró con el enemigo más silencioso y letal: el confinamiento.

This Is Us está atravesando el síndrome de las series largas, con muchos episodios, que a veces no saben cómo seguir siendo atractivas para el espectador y deambulan en historias forzadas y poco creíbles que lo que provocan es que el seguidor huya.

"This Is Us", quinta temporada

En los últimos días nos notificaron a través de The Hollywood Reporter que la sexta será la última entrega de la serie y la veremos entre el 2021 y 2022, sujeta a la agenda de los protagonistas de la historia. Un adiós que va doler a los seguidores fieles y también a aquellos se desencantaron durante las últimas temporadas.

Mientras tanto, le seguiremos dando nuevas oportunidades de que nos vuelvan a conmover y emocionar como lo hizo durante tanto tiempo la familia Pearson.

