Romina Malaspina se tapó un tatuaje íntimo dedicado a un ex: “Sabía que no iba a ser para siempre”

Romina Malaspina contó cómo se tapó un tatuaje dedicado a un ex novio (Video: "Pampita Online", Net TV)

Romina Malaspina estuvo de invitada en Pampita Online (Net TV) y como suele hacer con todas sus invitadas al recibirlas en su living, Carolina Pampita Ardohain le dio el pie para que cuente qué marcas la vistieron y quiénes son sus estilistas.

“Yo soy medio mala para armarme los vestuarios, así que le agradezco a mi vestuarista que me resuelve todo”, dijo la modelo, incipiente cantante y ex periodista. A partir de esta frase, Pampita le preguntó sobre el look que utilizó en una de sus salidas al aire en el noticiero de Canal 26 y que la volvieron viral por sus (más que) sugerentes transparencias. Entonces, Malaspina dijo: “Fue un error de vestuario, me jugaron un poquito en contra las luces. Yo lo vi en el espejo de casa y estaba divino, no se veía nada. Igual tenía algo abajo, pero sí, no lo podíamos creer”.

“Te veo tatuajes por todos lados”, le comentó la conductora. “Tengo acá (mostró su mano derecha), todo el brazo...”, indicó Romina. Pampita quiso saber más sobre la tinta en la piel de Malaspina: “¿Tienen significados, son experiencias de la vida?”, indagó. “Este lo tenemos con mi mamá y mi hermana, lo tenemos las tres acá”, dijo Romina en referencia a un corazón tatuado bajo su mano izquierda. “Tengo los rasguños de mi gatita, también”, agregó a modo de chiste. “Ah, tremendo”, acotó Pampita con sorpresa. “ Sí, tóxicas, tóxicas las dos ”, la siguió Romina.

"Tengo muchas flores, porque me encanta el tema de la naturaleza, entonces tengo rosas acá...”, dijo Romina Malaspina sobre sus tatuajes

A todo esto, la mujer de Roberto García Moritán seguía fascinada con los dibujos de Romina: “¿Y acá en la costilla, que te veo?”. “Es una frasecita: ‘Happiness is only real when shared’. ‘La felicidad es real solo cuando es compartida’”, tradujo Malaspina. Y siguió describiendo su estilo: “Tengo muchas flores, porque me encanta el tema de la naturaleza, entonces tengo rosas acá...”

“¿Algún nombre de algún amor en el cuerpo?”, quiso saber Pampita. “Tapado”, contestó la ex Canal 26. “¿Te lo hiciste y te arrepentiste?”, preguntó la conductora. “ Sí, tenía uno acá (se señaló al costado derecho de su pubis) y me lo tapé al tiempito. Ahora tengo dos rosas grandes. Lo pude tapar bastante bien ”, reveló. Y agregó: “ Cuando me lo hice, sabía que no iba a ser para siempre, porque era mi primer novio ”. “¿Así y todo te lo hiciste igual?”, insistió Ardohain. Y Romina reveló el motivo por el cual decidió hacérselo pese a lo que su conciencia le dictaba: “Es que él se había hecho uno gigante, tenía uno enorme. El mío era sutil, chiquitito. Y dije: ‘Obviamente que no va a ser mi último amor, me lo voy a tapar en algún momento’. Así que me lo hice chiquitito, a propósito...”, explicó.

Romina Malaspina indicó dónde se hizo el tatuaje que se tapó, dedicado a un ex

“¿Y pero él se lo dejó?”, siguió Pampita. “No, creo que lo tapamos los dos”, se rió Romina. “Ah, bueno, ya está, borrón y cuenta nueva” cerró la conductora.

Un rato después y ya sentadas, Romina se sometió a un mano a mano con Pampita y todo su panel. Una de las consultas que le hicieron fue que contara cómo sería su hombre ideal. Y Malaspina se aninó a dar un nombre y un apellido: “Ay, qué difícil. Bueno, te podría decir Rodrigo Guirao Díaz. ¡Es divino! En lo que es físicamente, es bello. Me da igual si es rubio o morocho. Me fijo mucho más en la personalidad, después lo demás es secundario”, dijo.

