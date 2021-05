La reacción de Patricia Sosa al encontrarse con Valeria Lynch en la calle: “Seguí de largo”

Patricia Sosa y Valeria Lynch se pelearon en agosto del año pasado

En agosto del año pasado, en plena cuarentena, los shows por streaming eran moneda corriente y una de las pocas soluciones de trabajo posibles para cantantes y músicos. El sábado 1ro de agosto de 2020 Valeria Lynch tenía programado un recital virtual que, ante tanta demanda de público queriendo ingresar a la vez a la plataforma de transmisión, colapsó y obligó a suspender el show. La empresa que lo organizó decidió reprogramarlo para el viernes siguiente. El problema es que el mismo día, a la misma hora, Patricia Sosa también tenía en agenda un show .

Esto no le gustó nada a la mujer de Oscar Mediavilla, quien responsabilizó a quien por mucho tiempo fuera su íntima amiga, considerando que “no se puso más firme con su reprogramación” y no evitó que se pisaran los shows. Este roce no fue el primero que existió entre ellas, generando así un desgaste en la relación que hasta el día de hoy no se recompuso, a juzgar por los recientes dichos de Patricia.

“ No hablé nunca más con Valeria... ni volví a hablar, ni creo que vuelva a hablar . La verdad que no. Cuando uno intenta tanto las cosas... de repente, uno se tiene que dar cuenta cuando se tiene que correr. Y listo, ya está. Soy feliz, pero con dolor”, dijo la cantante de “Endúlzame los oídos”.

Para graficar este desencuentro existente entre ellas -y al parecer, sin vuelta atrás- Patricia relató un encuentro reciente, ocurrido en el barrio que comparten. “Valeria es mi vecina, también. Y la otra vez, salía con mi auto, doblo, y justo la vi a ella, haciendo una caminata, con su pareja para el otro lado”, dijo Sosa en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre). “ Ni me molesté en tocar bocina y saludar. Y yo creo que ella me vio, también, pero seguí de largo ”, agregó.

En la entrevista, Patricia también dio opinó sobre el conflicto entre Valeria y Cau Bornes tras su separación : el cantante brasileño había iniciado acciones legales para obtener una compensación económica mensual de 80 mil pesos, alegando haber abandonado su carrera para estar con ella y por haber dejado la casa que compartían luego de la separación, ocurrida en agosto de 2019. Sin embargo, la justicia falló a favor de la cantante de “Ámame en cámara lenta” y no deberá pasarle un solo peso.

“Cau es amigo nuestro. Detesto esas parejas que se separan y uno tiene que tomar partido si es amigo de los dos, no me gusta”, dijo Patricia y enfatizó: “Él es amigo nuestro y ha venido a visitar a Oscar (Mediavilla), a traerle una virgencita para el día del cumpleaños. Después, cuando estuvimos en Córdoba en el verano, él fue con Taís (hija que Bornes tuvo con la cantante folclórica Tamara Castro). Estuvimos tomando mate, al aire libre, la pasamos bárbaro”. “No te digo que estamos pegados todo el tiempo, pero es una persona que quiero mucho y respeto. Nos llamamos de vez en cuando para ver como estamos, como hacen los amigos”, cerró.

