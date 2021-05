Marcela Feudale explicó su ausencia en ShowMatch: “Mamá ya está vacunada, pero si la contagio me voy a sentir mal”

Feudale habló de su ausencia en ShowMatch

El 17 de mayo a las 21:00 comienza una nueva temporada de ShowMatch que marcará el esperado regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de El Trece. A poco de su debut, Marcela Feudale, la histórica locutora que acompaña al conductor desde 1992, anunció que no participará del exitoso programa hasta que reciba la primera dosis de la vacuna. La noticia generó un enorme revuelo ya que La Enana es muy querida por todos y su ausencia no pasará inadvertida.

“Mi mamá tiene 84 años, yo vivo con ella y era muy complejo entrar y salir a la calle. Con mucho miedo por la responsabilidad de contagiar a las otras personas, armé un circuito muy interesante puertas adentro de mi casa que implicaba no solo la tarea cotidiana del sustento y el hecho de las compras, lo armé pensando en un tiempo largo. El 29 de abril mamá pudo vacunarse con la primera dosis y yo (estoy) a la espera de la mía”, aseguró la periodista en una entrevista con Fabián Doman por Radio La Red.

Marcelo Tinelli y Marcela Feudale

En cuanto a la drástica decisión de no participar en el popular ciclo, Marcela contó que tuvo una charla sincera con el creador de LaFlia: “Es una decisión, después de un año y cuatro meses que no salgo de casa. Yo tengo una casa muy linda, muy cómoda... Fue una determinación, es un tiempito, de acá hasta que me vacune. Mi edad implica que no muy lejano salga el turno. Yo le comuniqué mi temor a Marcelo antes de que la vacunaran a mamá, si esperé un año y cuatro meses, esperar unos meses es lo mismo. Le dije: ‘Si me podés bancar, bancame, sino te entiendo perfectamente’. Y me bancó”. Luego, la periodista agregó: “Me jugué a que (Tinelli) me dijera: ‘No, mira Marce no te puedo esperar, no puedo esperar en él mis responsabilidades, le deje abierta la puerta, no renuncié”.

Además, la conductora de Feudale Café aseguró que siempre puso en primer lugar a su vida y la de su entorno familiar, antes que a la situación económica. Al principio de la pandemia se armó un estudio en su casa para poder grabar unos podcast para Infobae. Más tarde, empezó a realizar su programa para Radio Cielo en su hogar y también hizo contenidos para otros medios. También creo su línea de tejidos artesanales. “Para mí es un tiempo precioso lo que estoy viviendo. No se va a dar nunca más esto”, explicó la locutora.

En el ciclo radial Doman 910, la periodista habló de la inseguridad que le generaba tener que salir a grabar los programas: “No me siento inmune... tengo hasta calzones de lata, pero yo estoy en una vorágine donde somos todos vectores de contagio y la verdad es que no me siento como relajada para llevarlo adelante, llegar a casa y hacer un circuito. La vacuna disminuye la letalidad, mamá ya la tiene, pero si la contagio me voy a sentir mal y la paso para el traste”.

Larry de Clay, Marcelo Tinelli y Marcela Feudale

Asimismo, reconoció que teme por su salud, ya que tiene 58 años, fue fumadora toda su vida hasta que logró dejarlo en agosto del año pasado. En tono irónico, Marcela señaló: “No estoy en una lista que dice: Feudale trabaja en VideoMatch, se ríe mucho, la gente la quiere y no va para arriba... No tengo ningún privilegio. No especulo con tener las dos dosis, apenas con la primera (ya comenzaría a trabajar).

También, explicó que espera que cuando debute en el programa, la producción le prepare una “gran recepción”. Y dio más detalles del mensaje que le mandó Tinelli: “No voy a dar el audio, no corresponde, es una conversación íntima... es particular el tono con el que me respondió, me mandó un mensaje precioso, evidentemente entendió lo que le estaba diciendo. No es una cuestión de miedo, es raro lo que me pasa, no me siento con ansias de estar en la calle. Siento que pude sobrevivir y voy a seguir haciéndolo”.

Por último, admitió que va a extrañar mucho no estar en ShowMatch y en tono de broma se refirió a la participación de Martín Salwe, el locutor que ocupará su lugar hasta que ella pueda retomar su puesto. “Cuando lo vea voy a decir: ‘Ese pibe que salga de ahí, fuera’. Martín Salwe está hace muchos años en la empresa, estuvo en el Cantando, en Corte y Confección, él está pagando todos los derechos de piso. Tengo mis mejores deseos”.

SEGUIR LEYENDO: