Karina Jelinek contó que fue amenazada de muerte, pero luego se arrepintió: ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar!

Karina Jelinek publicó un mensaje preocupante

Karina Jelinek sorprendió a sus cientos de seguidores de Twitter cuando publicó un mensaje preocupante. “¡Buenas noches! Les cuento algo porque si me pasa algo. ¿Quieren saber? ¡No quiero que me pase nada! ¡Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar (sic) lo mismo!”, escribió la modelo.

Inmediatamente, algunos usuarios le preguntaron qué le había pasado y si necesitaba ayuda. Incluso hubo personas que sospecharon que le habían hackeado la cuenta de Twitter. Pero, ella seguía sin contestar ni dar explicaciones lo que generaba más incertidumbre sobre toda la situación.

El preocupante tuit de Karina Jelinek

Al ver el gran revuelo que se generó, Jelinek se arrepintió de haber publicado ese mensaje y lo borró. Pero ya era tarde porque la captura de esta publicación se viralizó y fue noticia en los medios de comunicación y los portales. Finalmente, decidió escribir otro mensaje para tranquilizar a todos: “¡Estoy bien ángeles! Disculpen y gracias por sus mensajes”. De esta manera recibió el apoyo de sus seguidores que se quedaron con la duda de los motivos que la llevaron a hacer esta preocupante denuncia en la red social.

Karina se arrepintió y aclaró que estaba bien

Luego de estar alejada de la televisión, Karina reapareció este jueves 13 en el ciclo Flor de equipo, que conduce Florencia Peña en los mediodías de la pantalla de Telefe. La popular modelo aceptó el desafío de participar en el “cuestionario intragable”, un juego en el que debía responder con la verdad o comer algún plato desagradable.

En primer lugar, la conductora le preguntó qué episodios de su vida le gustaría borrar de Google. Rápidamente, la invitada respondió: “Cuando me casé, toda esa parte, después no me molesta nada más porque hice todo casi bien....”. De esta manera, hizo referencia a su matrimonio en 2011 con Leonardo Fariña, que terminó en prisión por colaborar en operaciones de lavado de dinero para el empresario Lázaro Báez. El financista fue el único arrepentido en la causa, ayudó a reconstruir la cadena de la ruta del dinero y cambió el curso de la investigación. De esta manera, hizo referencia a su matrimonio en 2011 con, que terminó en prisión por colaborar en operaciones de lavado de dinero para el empresario

“¿Qué pasó ahí, fue amor a primera vista?”, le preguntó la actriz para ahondar en el tema. “Ya todo el mundo sabe, pasó hace 10 años, es algo vintage. Hoy en día gracias a esa experiencia soy lo que soy, tengo una fortaleza como mujer. Me hizo daño, pero me hizo crecer como mujer y como experiencia me hizo bien después de un tiempo, pero fue un proceso personal”.

El testimonio de Karina Jelinek (Telefe)

Además, Karina recordó otro episodio que le gustaría que fuera eliminado del buscador de Internet: “Cuando me peleé con una amiga en (el boliche) Tequila… salió en todos lados, estaba en Punta del Este. Fue en broma. Eso quiero que lo borren. Estábamos empinadas con Flor. Al otro día, amanecimos las dos y dijimos que no nos íbamos a pelear más y nos abrazamos. Fue hace un año y medio”.

Entre risas, la modelo dio más detalles del enfrentamiento que terminó en un escándalo mediático: “Ella jamás me agarraría de los pelos y yo tampoco. ¿Viste lo que pasó con Pampita (e Isabel Macedo)? Así no llegó, eso fue grosso. Lo mío fue Disney. Fue una pelea tonta y al otro día nos despertamos riendo”.

