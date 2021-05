Pampita, a días de volver a ShowMatch: “Es necesario tener programas de calidad que dan trabajo a muchísima gente”

Entrevista exclusiva a Pampita, la jurado de La Academia

Carolina Pampita Ardohain es una mujer imparable: mientras transita la última etapa de su embarazo, se prepara para regresar a ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli que debuta el lunes 17 de mayo en el prime time de El Trece. También, está conduciendo la quinta temporada del ciclo Pampita Online por Net TV y prepara un reality sobre el nacimiento de su primera hija con su esposo, Roberto García Moritán.

En esta temporada 31 participará en la apertura bailando tango y será jurado de La Academia, el nuevo certamen que reemplazará al clásico Bailando por un sueño. Tanto ella como el periodista Ángel de Brito ya se han desempeñado en ese rol a diferencia de la cantante Jimena Barón y el bailarín Hernán Piquín que debutarán este año en el estrado. Los primeros días, el conductor de Los ángeles de la mañana será reemplazado por Guillermina Valdés porque se contagió de coronavirus, tras darse la vacuna en Miami.

En diálogo exclusivo con Teleshow, la modelo se mostró ansiosa por volver a trabajar en el popular ciclo de LaFlia que es la apuesta de El Trece para ganar la batalla del rating contra Telefe: “Estoy con ganas porque el año pasado no se pudo hacer (por la pandemia) y volvimos todos recargados. Va a ser un súper show, con ritmos más difíciles, más producidos”.

Jimena Barón, Ángel de Brito, Pampita Ardohain y Hernán Piquín (Crédito: Jorge Luengo)

La Academia combinará una variedad de disciplinas artísticas que podrán a reto a las 23 parejas gala a gala. La que abrirá la competencia será “cubo al cuadrado”, que mezcla baile de sincronización con acrobacia. Y a diferencia del Bailando, los concursantes se someterán a un nuevo sistema de puntuación y a una nueva modalidad en los duelos. Por un lado, no habrá participación del voto del público, por lo que los jurados deberán elegir a quién eliminar. Por el otro, en los duelos los participantes no podrán repetir la misma performance, sino que mostrarán alguna otra destreza. “Es un desafío enorme para los participantes”, explicó Pampita sobre las dificultades que deberán afrontar los famosos ante estas reglas.

Desde hace meses, Tinelli y su equipo de producción trabajan para que ShowMatch vuelva renovado. El ciclo se emitirá a las 21:00, un horario más temprano que en otras temporadas. Otra novedad es que irá de lunes a viernes, sin el corte que solía hacer los miércoles. Los cuatro primeros días de la semana irá La Academia y los viernes será dedicado al humor con Politichef, una parodia del exitoso reality de Telefe, Masterchef Celebrity, con imitaciones de personajes de la política.

23 parejas competirán en La Academia (Jorge Luengo)

Respecto a estas novedades en el ciclo, Ardohain opinó: “Me encanta, me parece que es necesario que haya programas de calidad, que dan trabajo a muchísima gente. Por supuesto con todos los protocolos para que nos cuidemos, pero se puede hacer”. Cabe recordar que la jurado ya se contagió coronavirus con su marido, luego de regresar de unas vacaciones familiares en el Caribe. “No se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado”, había declarado mientras transitaba la enfermedad a principios de febrero.

Para evitar contagios, Marcelo saldrá desde los Estudios Baires de Don Torcuato que queda sobre la calle Rincón, en la localidad de Zona Norte, y es donde Polka hizo muchas de sus ficciones, como Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Levantados sobre un terreno de grandes magnitudes, los estudios tienen cerca de 1500 metros cuadrados construidos, además de jardines y patios. Además, impusieron un estricto protocolo y todos los participantes del ciclo e integrantes del equipo se someten a hisopados diarios para protegerse.

Carolina daría a luz a su beba en junio próximo. La idea es retomar sus obligaciones laborales en un breve lapso. Por el momento, con su esposo no definieron el nombre de la pequeña y hasta el momento es un misterio. “Tengo una lista enorme, pero lo vamos a saber cuando nazca. Nunca le pongo nombre a mis hijos antes del nacimiento”, cerró la empresaria que también es mamá de Beltrán, Benicio, Bautista y Blanca (fallecida en 2012), de su relación anterior con Benjamín Vicuña.

Pampita dará a luz en junio a su primera hija con Roberto García Moritán

