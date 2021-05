A diez años su separación de Diego Forlán, Zaira Nara se enojó por una encuesta sobre el tema: “Es una falta de respeto”

Zaira Nara a diez años de su separación de Diego Forlán (Foto: @zaira.nara)

La propuesta de casamiento había sido en marzo del 2011, después de tres años de noviazgo. Modelo en ascenso, Zaira Nara, se casaría con uno de los futbolistas del momento, el uruguayo Diego Forlán, que en ese entonces integraba el plantel del Real Madrid y había sido elegido Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica, un año antes. “Menos mal que no me casé”, tuiteó Zaira en la noche del 12 de junio y así protagonizaba uno de los grandes escándalos mediáticos del año, que incluso hoy sigue dando que hablar. Faltaba solo un mes para que pasara por el Registro Civil y tres meses para que se casara por Iglesia.

Diego Forlán y Zaira Nara estuvieron de novios tres años

A este tema Intrusos, por América, le dedicaba su edición del jueves –con un pico de rating de 4.2 puntos– cuando desde el panel se debatía en torno a los motivos que habían trascendido entorno a la abrupta separación. Entonces, para invitar a los televidentes a sumarse, la producción del programa lanzó una encuesta que preguntaba: “¿A quién le crees?”. La respuesta no tardó en llegar. Porque apenas unos minutos después Zaira Nara respondió con un contundente: “Esto que están haciendo ya es una falta de respeto”. Para que, rápido de reflejos y entendiendo que si le había molestado, no tenían porqué dejarla, desde Intrusos decidieron levantarla. “Hola Zaira, bajamos la encuesta. Beso grande”, anunciaron desde la cuenta del programa y la modelo agradeció la marcha atrás por la misma vía.

El enojo de Zaira Nara (Foto: @zainara)

Pero en Intrusos no hablaban de la separación porque se acordaran del aniversario, sino porque la mismísima Zaira lo había recordado hace un par de días en el ciclo de Jey Mammon, por América. El tema había surgido al pasar, después de que Jey le preguntara por su primera experiencia como personalidad famosa. “Esa fama como que te sentís medio raro, me llegó de una manera fea: después de una separación. Porque cuando todo es lindo, está bueno. Pero cuando te están buscando para hablar de algo que no querés contar, no”, respondió Zaira haciendo clara alusión al futbolista uruguayo.

Unos días antes de anunciar su separación, la tapa de revista en el bautismo de Constantino López, cuando Zaira Nara le contó a su familia que se quería separar de Diego Forlán

“Estás hablando de Forlán ¿Es verdad que le contaste (de la suspensión del casamiento) a tu familia en el bautismo de un sobrino?”, preguntó el conductor del ciclo en relación a lo ocurrido en la celebración de Constantino López, cuando Wanda todavía estaba casada con Maxi López. “Sí, estaban los sanguchitos preparados para meter en el horno”, contestó la conductora. Y amplió: “Era muy chica, entonces es como que tenía muchas inseguridades sobre muchas cosas. Y es como que no me daba cuenta, porque pensaba ‘debe ser lo correcto´. Y un día me dije ‘Pará : ¿A dónde estoy yendo? Tengo 21 años’”.

El intercambio de Zaira Nara e Intrusos (Foto: @zainara)

Agregó que entonces fue su padre el que más la apoyó. “Si estás dudando y que hayas traído este tema acá, olvidate, salí de ahí ya”, le dijo Andrés Nara a Zaira, que estuvo varios años alejado de sus hijas tras su separación de Nora Colosimo, pero que hoy con la menor de sus hijas tiene un buen vínculo.

No era la primera vez que la hermana de Wanda hablaba del tema. En PH Podemos Hablar, en 2017, había contado: “No me quería casar, sentía como que había algo. Sí, lo sentís, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Horrible ver algo. Pero la realidad es que por algo pasa. Por algo el que nunca busca, busca una vez y encuentra”, reveló Zaira, dueña una marca de belleza que se llama Zaira Beauty.

Zaira Nara y Diego Forlán

Entonces, Andy Kusnetzoff, al frente del programa, quiso saber todavía más: “¿Tenías la contraseña? ¿Cómo se hace para revisar el celular?” Con alguna duda, Zaira ironizó: “¿Sale en Uruguay esto? Porque alguien se está enterando ahora”. Y explicó: “Él tenía una clave pero yo durante tres años de relación no la tuve. Pero en el último vuelo que estábamos haciendo, no sé si de Miami a Buenos Aires, la vi. Y era una bolu…la clave”. Y aclaró: “Antes no me había interesado saberla. Era muy fácil. Dije ´por algo la vi´”, recordó sobre un tema que aún tiene verdades por desentrañar.

