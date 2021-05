El descargo de Dani La Chepi contra los haters que se burlan de su manera de hablar: “Utilicen otro término si quieren insultar”

El descargo de Dani La Chepi contra los haters (Video: Instagram @danilachepi)

De la camada de humoristas surgidos en las redes sociales, Daniela Viaggiamari, más conocida como La Chepi, es una de las más seguidas. Actualmente, se desempeña como participante en Masterchef Celebrity (Telefe) y es una de las preferidas del público. Sin embargo, pese a tanto nivel de aceptación, utilizó su Instagram para descargarse contra ciertos haters que la tildan de “camionero”.

Chepi guardó el buen humor que caracteriza a sus publicaciones diarias para disparar: ”Yo no leo los comentarios de otros perfiles, por el tema de los haters, porque no estoy acostumbrada y me hace un poco mal, pero sí veo los míos. Y me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término ‘camionero’ ”, dijo en una Instagram Story publicada en su perfil.

"Me llama muchísimo la atención que utilicen como insulto el término ‘camionero’”, dijo Dani La Chepi (Foto: Instagram @danilachepi)

Y agregó: ”Dicen: ‘Eh, que esta no pronuncia las eses, que no pronunciás las eses’. Mi novio es camionero y pronuncia todas las eses. Entonces, utilicen otro término si quieren insultar. Gracias ”. Para enfatizar su intención, Chepi escribió sobre la imagen: “Buenas noches, que duerman lindo”.

El año pasado Daniela se puso de novia con Javier Cordone, quien manera un camión de recolección de residuos. “Se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije: ‘Mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba, y trajo un vino y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, contó Chepi sobre cómo fue el primer contacto con Javier.

Dani La Chepi y su novio, Javier Cordone, quien trabaja en la recolección de residuos

La semana pasada, Chepi regaló un momento emotivo en Masterchef Celebrity. Es que el desafío -que implicaba cocinar con solo tres utensilios- la hizo conectar con un difícil momento de su vida: cuando se quedó sin trabajo y tuvo que vender todo, incluido lo que había en la cocina, para poder darle de comer a su hija y salir adelante. Por eso, cocinar con solo tres elementos no era algo que no hubiera experimentado antes. “Sabés el hambre que pasé yo, bebu”, le dijo a Santiago del Moro, cuando el conductor del ciclo pasó por su estación.

“En el 2015 me echaron de una radio y de la miseria que estaba pasando me dije ‘me voy a empezar a hacer videos y voy a ser mi propia manager’”, recordó. Y agregó: “Si no me hubiesen echado me quedaba ahí sentada, total yo tenía mi sueldito”, dando a entender que sin aquello no hubiera existido nada de lo que vino después, por ejemplo, su experiencia en Masterchef.

Dani La Chepi recordó cuando se quedó sin trabajo (Video: "Mastechef Celebrity", Telefe)

Además, Chepi vinculó ese momento difícil en el que tuvo que hacer malabares para su hija Isabella con el de su propia niñez: “Nosotros no éramos pobres, pero sí una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y traía abajo de la campera de gamuza y sacaba quesos y otras cosas para que nosotros morfáramos”, evocó y con solo nombrar a su padre los ojos se le llenaron de lágrimas. “Cuando pasas esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?”, agregó.

“No llegaron a pasar hambre ni necesidades extremas pero no les sobraba nada”, concluyó del Moro y la participante asintió y utilizó su historia de superación para dar un mensaje de esperanza. “De las miserias se sale y los argentinos somos sobrevivientes. Nos vamos a quedar sin laburo veinte mil veces, vos yo y el que está mirando”, concluyó anta las felicitaciones del conductor. “Tenés unas ganas una fuerza y unos ovarios gigantes”, la elogió del Moro.

SEGUIR LEYENDO: