Charlotte Caniggia habló del video viral de su hermano Alex, saludando a una fan

(MTV Latinoamérica)

“Parecés una princesa, sos una princesa, tirame un ‘sape’”, le dijo Alex Caniggia a una nena de unos tres o cuatro años que fue corriendo a saludarlo y a regalarle un chocolate, admirada por el paso del “Emperador” por Masterchef Celebrity. El video se hizo viral por la reacción cariñosa del mediático con su fan.

En el ciclo Hay que ver Charlotte habló de la reacción de su hermano y sobre la sorpresa que causó en la gente. “Siempre éramos así, no más que nos daba vergüenza y nos mostrábamos distintos en la tele, se fue dando, en casa éramos así”. En ese sentido, dijo que para ellos su fama fue demasiado repentina: “Yo llegué(a la Argentina) y dije: ¿Por qué la gente me habla tanto? Era una piba normal, iba al colegio y de golpe mi vida era rarísima”.

La reacción de Alex Caniggia con una fan

Alexander, que en el ciclo conducido por Santiago del Moro se caracteriza por mantener su personaje y no mostrarse demasiado amigable con sus compañeros en el concurso, no pudo mantener dicho rol al ver a la salida del estudio donde graban el programa, a la pequeña corriendo para saludarlo. De inmediato se agachó, la abrazo y le agradeció un bombón que ella le entregó.

“Más linda, gracias”, dice con una sonrisa y ella le dice que lo quiere mucho. Con una sonrisa de oreja a oreja, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le pide un abrazo, mira su look: “¿Cómo estás? ¿Bien? Parecés una princesa hoy. Sos una princesa”. “Tirame un ¡Sape!”, la anima él y ella entre risas continúa: “¡Sapeeee!”.

El video fue compartido por varios usuarios de Twitter y consiguió miles de reproducciones y “Me gusta” y el mismo mediático lo compartió en sus redes con el título “Sapeee”. Natalia, la madre de la nena, le escribió: “Soy la mamá de la princesa que saludaste ayer. La hiciste realmente feliz. Gracias. Está enamorada de vos”.

A pesar de que se muestra muchas veces indiferente ante las recomendaciones del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, “el Empreador” como él se hace llamar, sorprendió a todos con sus habilidades culinarias y fue elogiado por el tribunal en más de una oportunidad.

En diálogo con Teleshow Charlotte, que pronto debutará en La Academia, el nuevo segmento de ShowMatch, habló del paso de su mellizo por el ciclo de Telefe: “Lo veo re bien. Le re gusta a él cocinar, le gusta mucho el show y está muy contento y eso se nota. Le pone mucho empeño y lo está haciendo muy bien. Con este reality lo ven cómo es él en persona. Quizás él no mostraba como era en realidad y ahora sí se está mostrando cómo es, y la gente lo ama. Me encantaría que gane, puede ser uno de los ganadores”.

Charlotte Caniggia

Sin embargo dijo que aún no había podido probar ninguna de sus creaciones: “Por ahora no me cocinó nada, estábamos por hacer una asado o una cena, que nos iba a a cocinar con amigos, pero al final no se dio. Ojalá que me cocine un plato, así veo si cocina o no”.

Consciente de que lo suyo no es la cocina, dijo que no iría al reality, pero contó cómo se prepara para participar del programa conducido por Marcelo Tinelli: “Estuve ensayando, hice las fotos, con todo. Ya hice el Bailando y el Cantando, así que estoy bastante bien. Esta vez va a a haber acrobacias, aquadance y un par de cosas más también, van a haber muchos ritmos nuevos, va a estar muy bueno. Mi compañero y mi coach son lo más, son muy divertidos, son los dos muy jóvenes, copados, estoy contenta con el equipo y voy a aprender muchas cosas”.

