El tierno gesto de Alex Caniggia a una fan que se hizo viral: de un “Emperador” a una “Princesa”

Alex Caniggia contó lo bueno y lo malo de ser hijo de Claudio

Alex Caniggia dejó por un rato su personaje a un lado para saludar muy cariñosamente a una nena que lo paró en la calle y le dijo que era su fanática. De esta manera el “Emperador” como él mismo se hace llamar, mostró su costado más dulce.

En el video que se viralizó en las últimas horas se ve al participante recibir a la pequeña de unos cuatro años que se acerca corriendo a él y le da un bombón que tiene en la mano. “¿Esto es para mí? Gracias”, dice él sorprendido mientras ella no deja de mirarlo un segundo.

“Más linda, gracias”, dice con una sonrisa y ella le dice que lo quiere mucho. Con una sonrisa de oreja a oreja, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le pide un abrazo, mira su look: “¿Cómo estás? ¿Bien? Parecés una princesa hoy. Sos una princesa”. “Tirame un ¡Sape!”, la anima él y ella entre risas continúa: “¡Sapeeee!”.

La reacción de Alex Caniggia con una fan

El video fue compartido por varios usuarios de Twitter y consiguió miles de reproducciones y “Me gusta” y el mismo mediático lo compartió en sus redes con el título “Sapeee”. Natalia, la madre de la nena, le escribió: “Soy la mamá de la princesa que saludaste ayer. La hiciste realmente feliz. Gracias. Está enamorada de vos”.

“Admito que no me fumo el personaje montado a cámara y a veces hasta dudo que no sea un personaje de tan bien que sale. Pero si este video es verdad, me acabas de cerrar el o... con esta actitud buena onda. Y te aplaudo de pie”, “El nuevo Ricardo Fort”, “Hace un tiempo, antes que saliera en Masterchef y q tuviera tanta exposición, una piba contaba que lo había saludado en una presentación donde acompañaba a Charlotte para cuidarla, tipo re humilde y buena onda”, “Una amiga se lo cruzo en el avión y estaba estudiando/leyendo un libro en ruso No es ningún boludo Alex. El sabeee”, “Siempre dije que eras un crack. Pero nunca creí que eras tan pi... de salir en manga corta con el frío” y “La verdad antes cuando no entendía su personaje me caía mal ahora que lo entendí hace poco me di cuenta que es tan CAPO como su father”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Alex es uno de los personajes más controvertidos de Masterechef Celebrity y también una de las revelaciones en la cocina, ya que a lo largo de las galas, fue uno de los mas elogiados por el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Geremán Martitegui.

Esta semana el cocinero amateur tuvo un divertido cruce con Donato, con quien suele hablar en italiano, ya que siendo chico por el trabajo de su padre vivió en Italia. Cuando se acercaba el final de la prueba, De Santis empezó a recorrer las estaciones para motivar a los participantes en un momento decisivo. “¡Vamos ragazzi! ¡Vamos que falta poco!”, arengó el chef, que al llegar al puesto de Alex lo encontró en pleno trance. Bastó una mirada para que jurado y participante empezaran a comunicarse en un dialecto que solo ellos entendían.

Empezaron en un tono normal, pero fueron elevando la temperatura hasta terminar como poseídos, en algo más parecido a un espectáculo de variedades circenses que a una conversación civilizada y mucho menos a una competencia en un estudio de televisión. Las palabras fueron acompañadas una suerte de danza tribal y movimientos de cabeza. “Con Donato nos comunicamos en bergamasco. Es un dialecto del norte de Italia. Buscalo en Google si no lo conocés, televidente”, instruyó el joven desde el backstage.

