Una canción juntos, a pura complicidad: la emotiva despedida de Ángela Leiva a su papá, quien murió por coronavirus tras superar un cáncer

Ángela Leiva junto a su padre, Eduardo

El video dura casi un minuto. Es en blanco y negro y refleja, probablemente, uno de los tantos recuerdos inolvidable que Ángela Leiva tiene de su padre, Eduardo, quien murió el martes después de luchar durante 23 días contra el coronavirus. Se lo habían diagnosticado un día después de comunicarle que había superado un cáncer. “Fue un baldazo de agua fría”, dijo la cantante cuando se refirió al estado de salud de su padre, quien estaba en intubado y en coma farmacológico en un centro médico de Tandil, en donde vivía con su actual pareja.

La cantante estaba grabando La 1-5/18 -la nueva ficción de Polka- cuando se enteró de la muerte de su padre, y logró viajar para despedirlo y poder abrazar a sus hermanos. Y la madrugada de este jueves utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a su padre. Lo hizo recordando un video en el que están cantando juntos “Olvídate” -tema de ella-, y lo intentan hacer en medio de un ataque de risa, de esos que nunca no se olvidan más.

“Cuando a mamá le tocó irse, los cuatro nos hicimos uno”, recordó sobre la muerte de su madre, que falleció de cáncer hace ocho años. Y hizo referencia a su vínculo con su padre y sus hermanos Lucía y Andrés. “Hoy, los tres nos abrazamos para despedirte a vos, pa”, continuó la cantante y destacó que Eduardo puso “todas sus fuerzas para seguir luchando”: “La peleaste demasiado, un guerrero, sangre de indio”.

El emotivo video de Ángela Leiva para despedir a su papá (Instagram)

“Mi deseo es que ahora encuentres la paz que no tuviste estos 23 días de sufrimiento, que encuentres el amor de tu mamá que perdiste a tus cinco años, el amor de mamá, que seguro te estaba esperando, el amor que desde acá te vamos a envidiar día a día recordándote con la mejor de las sonrisas, mirando fotos y videos de tus locuras, riendo a carcajadas porque siempre tenías el chiste perfecto”, agregó la cantante.

Por su parte, lamentó la temprana partida de su padre, con quien le hubiera compartido compartir muchas más historias, aventuras, y generar anécdotas. “La verdad es que nos faltaron muchas giras por hacer, papi. Muchos shows por cantar, aún no te había llevado al set para que vieras a tu nena actuar, no me pudiste ver bailar. Pero sí fuiste el impulsor de cada uno de estos sueños”.

Y definió a su padre con emotivos sentimientos, describiéndolo: “Desde siempre y para siempre mi guía y mi protector, mi papá, el gran papá de mis hermanos, el amor de tu mujer, Ani, y de una familia enorme a la que enamoraste, el amigo de todos. Porque así seras, así fuiste”.

“Gracias, pa te amaré por siempre. No me va a alcanzar esta vida para extrañarte”, concluyó Ángela Leiva en el posteo en el que recibió miles de mensajes de apoyo en este difícil momento. Entre los comentarios de sus seguidores, se destacaron los de Griselda Siciliani, Agustina Cherri -compañera en la nueva ficción de Polka-, y Brian Lanzelotta, quien fuera su partenaire en el Cantando 2020.

