Los chistes machistas contra Romina Malaspina que ofuscaron a Jey Mammon: “No me gusta eso, chicos, ¿no chequean el monólogo?”

El chiste a Romina Malaspina en el programa de Jey Mammon

Romina Malaspina sorprendió esta semana al anunciar que dejaba el periodismo y su papel como conductora en una de las emisiones del noticiero de Canal 26. Su futuro está en la música. Y Jey Mammon se hizo eco de esta circunstancia. “Se percibe cantante y lanzó su tema que se llama ‘Color’. Perdón, Tini (Stoessel), eh... ¿Tenemos el video? A ver...”, dijo el conductor en su ciclo Los Mammones, dando lugar a la emisión de un fragmento de unos pocos segundos del videoclip.

“Canta bien te digo. Me gusta lo que hace. ¡Aplausos a Romina!”, pidió Jey, secundado por sus panelistas. “¡Es una bomba! ¡Que haga lo que quiera!”, la incentivó Silvina Escudero. Pero el tema no concluyó ahí.

El creador de Estelita empezó a leer entonces los chistes que había elaborado su producción. “Romina agradeció a Canal 26 y aseguró que con la música se siente tan en pelotas como cuando conducía el noticiero”, comentó Mammon, trastabillando en algunas palabras, quizás incómodo por la broma.

De todos modos, continuó: “Aparentemente la idea de la música le llegó porque varios en las redes le dicen que tienen buenos cantos...”. La cara de fastidio del conductor apareció incluso antes de terminar de leer la presunta ocurrencia. “No me gusta eso, chicos. ¿No chequean el monólogo?”, indagó, mirando a alguien que se ubicaba detrás de cámara.

Romina Malaspina, en Canal 26

La oportuna intervención de Gabriel Schultz, haciendo una broma sobre la incursión musical de Malaspina pero en un tono más liviano, sirvió para desviar la atención. “Yo (al tema) me lo puse de alarma en el celular para levantarme todas las mañanas: me levantó 10 minutos antes para no escucharlo, y lo apago”, dijo el ex ladero de Andy Kusnetzoff en la radio, provocando las risas generales.

Mammon cerró el asunto tendiéndole un puente a la modelo. “La banco a Romina Malaspina, que en dos días arrancó e hizo un quilombo bárbaro. Hay que invitarla. Que venga con el vestidito de la discordia de aquella vez”, propuso, reparando en el atuendo que tiempo atrás había elegido para el noticiero, y que le valió infinidad de críticas.

Los dos chistes se dan casualmente en un momento en que la televisión polemiza sobre el humor. Por caso, un par de horas antes y en el mismo canal, Ángela Lerena y Diego Ramos -panelista de TV Nostra- mantuvieron un tenso entredicho al aire por el disparador de la controversia mediática: el sketch de José María Listorti a su esposa, que generó la indignación de Julieta Díaz y distintos colectivos feministas.

“Yo un día te dije algo que te molestó. ¿Lo puedo decir?”, introdujo la periodista deportiva. “Varias cosas me dijiste...”, retrucó el actor. “Te dije: ‘¡Qué desperdicio!’. Fue en chiste y me dijiste: ‘No me gusta ese chiste’. Y tenías razón, Diego”, admitió Lerena. “Sí, pero no te hiciste cargo en ese momento”. “Bueno, me hago cargo ahora, porque es un estereotipo. Y tenés razón”, reconoció la panelista, buscando llegar a un entendimiento. “Fue el chiste clásico cuando un chico lindo es gay y le dicen: ‘Qué desperdicio’”, intervino Jorge Rial, conductor del envío.

Además, días atrás Érica Rivas aseguró que la “echaron” de la versión teatral de Casados con hijos por oponerse a los libretos, que considera machistas. “Yo pedía que buscáramos opiniones, una asesoría. No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer”, reflexionó la actriz, quien en la sitcom interpretaba a María Elena Fuseneco. “Me comí que el director (por Guillermo Francella) me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada”, lamentó.

