Grego Rossello mostró el proceso y el resultado de su implante capilar: “Lo ideal sería aceptarnos como somos, pero es jodido”

“Hay cada vez menos pelo y seguidores. Pero te digo que sacarme una selfie casi a la una de la mañana y que sala así. Disculpame, pero me creo un toque mil”, escribió Grego Rossello el pasado 20 de abril en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi un millón de seguidores.

No fue la primera vez que se expresó sobre cuánto le afecta que su cabellera no sea como la que él quisiera. Semanas más tarde, el influencer publicó una noticia que a lo puso feliz y lo hizo a su manera: con fotos videos, videos, y ¡hasta memes!. Se hizo un implante capilar, mostró el proceso y explicó por qué quiso compartir su experiencia.

Comenzó bromeando de entrada al escribir “seremos pelados, pero somos una bocha” en donde se suele detallar la ubicación desde donde se escribe el posteo. Luego fue al grano: “Ok. Me puse pelo”. Y le habló a quienes lo siguen desde hace mucho tiempo y lo conocen. “El complejo mío con la pelada ustedes lo saben hace mucho. Y pensarán ‘¿por qué lo comparte?’”, indicó y sostuvo que la respuesta “da un toque de cringe (traducido al español: vergüenza ajena)”.

Grego publicó una de las fotos de su visita al centro en donde se realizó el implante capilar (IG: @gregorossello)

“La respuesta es muy sencilla”, continuó y enumeró una serie de situaciones en la que primero destacó que su intención era hacerse el tratamiento sin tener que pagarlo. “Quería sacarlo de canje”, admitió sobre un hecho que suelen hacer varios famosos que luego de obtener lo que buscaban lo agradecen a través de sus redes sociales.

Pero compartió una profunda reflexión: “Tengo los huevos llenos de que los hombres no nos podamos hacer algo estético por miedo a ser ‘menos macho’”. Y agregó: “Tengo bocha de seguidores con mambos o disconformes con este tema que me pidieron que cuente un poco ya que nadie lo hace por ese tabú pelotudo”.

Tratamiento capilar a Grego Rosello (Video: Instagram)

Luego ironizó al agradecer por los memes que publicó sobre su antes y después. “Espero haberlos ayudado a los que tenían cagazo al tema. Cualquier duda me consultan, contesto todo”, indicó sobre el final del posteo en el que también agradeció a los profesionales que estuvieron a cargo de su tratamiento.

Grego contó que luego de haberse realizado el implante capilar volvió a la casa de sus padres por unos días. Y detalló que la primera noche le costó dormir, “pero está todo bien”. Y también compartió fotos y videos de cómo comenzó a crecerle el cabello.

Grego mostró cómo le comenzó a crecer el cabello, y también que se pone hielo sobre la cabeza

“Algo importante para cerrar el tema que creo que no todos dicen”, agregó en una serie de Historias de Instagram en donde volvió a hacer referencia al tema. “No tenés que ponerte pelo, ni tetas, ni ir al gimnasio, ni labios, ni nada. Si te hace bien, hacelo. Seas varón, mujer, ninguna de las dos o las dos, lo que carajo seas. Obvio que lo ideal sería aceptarnos como somos. Pero es jodido, y más en este sistema choto. Por eso yo no promuevo que se hagan nada. Yo doy información para quien tiene ganas y se anima. Yo no cobro un mango, eh. A mí me pidieron un par de historias, no 1457 mil”, aclaró el influencer que forma parte de Redes, viví tu experiencia, obra de José María Muscari.

“¿Se entendió? Los quiero mucho. Gracias por el aguante desde que tenía pelos y vivía con mis padres a ahora que me estoy volviendo a poner pelos y volví dos días con ellos. Todo re cíclico jajaja”, finalizó Grego Rossello.

Los memes que publicó el influencer

Comparó su look con el peinado del futbolista Lautaro Martínez

También compartió la reacción de quienes lo conocen al ver el tratamiento que se realizó en la cabeza

Usó una escena de Los Simpson para crear uno de sus memes

