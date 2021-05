Lourdes Sánchez defendió a José María Listorti tras la polémica por la parodia que hizo con su mujer: “¿Qué parte de que es humor no se entendió?”

Lourdes Sanchez Lourdes Sánchez defendió a José María Listorti tras el chiste que hizo con su mujer (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

José María Listorti y su mujer, Mónica González, suelen hacer divertidas parodias en las redes sociales sobre situaciones cotidianas de su vida en pareja. Sin embargo, hace unos días, surgió una polémica en torno a una de ellas.

El video se titulaba Qué suerte que tengo una licuadora” y se veía a la mujer del conductor contándole a su marido: “No sabés cómo están las mamás del chat del colegio, ni te imaginás...”. La escena se da mientras ella pone la mesa y él prepara jugo. De inmediato, para no escucharla, él prende la licuadora y la voz de ella queda en segundo plano. “La solución a tus problemas”, escribió el humorista.

El chiste de José Mariá Listorti a su mujer

Sin embargo, lo que a muchos les causó gracia, a otros no tanto. Desde la cuenta de Instagram Feminacida lo compartieron y lo analizaron bajo el título, “El humor que nos estereotipa y aburre”. En esa línea, la actriz Julieta Díaz comentó el posteo que cuestionaba el humor de los Listorti. “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”, dijo la protagonista de Pequeña Victoria, Soy Gitano y Valientes, entre otras ficciones y en otro comentario, se dirigió a Mónica: “A su compañera: hermana acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar”.

Mónica, que no suele entrar en polémicas ni discusiones, no dudó en responder el “ofrecimiento” de Díaz. “Hola soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja, espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo estos videos. Pensándolos, actuándolos. Y la verdad no entiendo por qué hacen este análisis”. Luego fue contundente al definir: “Es humor. Es ficción” y comparó su trabajo con el de la actriz. “¿Acaso a tu personaje en la película El fútbol o yo con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol. Peli que me pareció graciosísima y jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo”.

Con la polémica instalada, hoy Lourdes Sánchez, íntima amiga del ex Videomatch, estuvo invitada a Los Ángeles de la Mañana, donde la consultaron al respecto. “¿Qué opinás de la polémica de Listorti?”, le preguntó Ángel De Brito, a lo que ella fue contundente: “Ay, me parece una pelotu... más grande que una casa. ¿Qué parte de que es humor no se entendió? Yo creo que más claro hay que echarle agua. Hicieron todo un análisis innecesario, a mi punto de vista. Aparte yo lo sigo a Jose, a mí sí me da mucha gracia, siempre hacen ese tipo de humor y a veces lo hacen con los roles invertidos cuando Moni lo molesta a él. Es humor y al que le gusta lo sigue, y al que no, no”.

Y agregó: “Me llama la atención lo de ‘hermanas’ porque me da secta, me da el telar de la abundancia”, lanzó, filosa. Ante ese comentario, el conductor disparó: “Ninguna de las famosas que estaban el telar de la abundancia nunca más habló”. En ese momento, Yanina Latorre intervino: “Son feministas, pero cuando estafan gente, muditas, porque parece que es selectivo el feminismo, es atacar a los hombres”, a lo que De Brito añadió: “Y a los hombres que les caen mal, porque cuando hubo un tema con Darín, con Suar, con Francella, con cualquiera de los cool, cierran la boca todas”.





