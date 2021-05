Horacio Cabak habló después de su cruce en vivo con Mariano Iúdica: “Todo el mundo levanta el dedo”

Horacio Cabak y Mariano Iúdica después del cruce (Video: Intrusos, América)

“Todas las agarradas que tenemos en la mesa son de verdad. Son posturas de vida. Somos todos grandes... A algunos les cabe que le diga lo que me parece y otros no”, aseguró Mariano Iúdica a Intrusos en la noche del martes y tras salir de conducir el ciclo de América. “El programa se llama Polémica en el bar. Es eso. Vive de eso. Se nutre de la discusión potente, visceral y verdadera”, agregó el conductor del clásico que produce Gustavo Sofovich. Hablaba del tenso cruce que había protagonizado al aire con Horacio Cabak, luego de que el ex modelo lograra que un juez dictamine que no se hable públicamente de la escandalosa separación de su ex mujer, ocurrida el 26 de abril y después de 27 años de relación.

¿Qué dijo Cabak después de la discusión al aire con Iúdica? “Hubo un cruce porque nos queremos. Nos olvidamos que hay cámaras. La mesa de Polémica es mesa de amigos. Él, como amigo, sentía que me tenía que decir algo. Y yo sentí que no era le momento. Todo el mundo está levantando el dedo de lo que tendría que haber hecho. Y la ligó él, que es mi amigo”, apuntó Cabak ante la cámara de Intrusos, desde la puerta de los estudios dónde se emite Polémica en el bar. En tanto, sobre su situación personal, agregó: “Se está arreglando todo. Difundí lo que el juez decidió de mi vida privada. Se deja de hablar de un tema que no debió ser público. Yo salía de la internación y de golpe me vi metido en algo que no había vivido nunca”.

Porque ayer martes Horacio Cabak volvió a Polémica en el Bar (América) e hizo referencia al alcance que tuvieron dos tweets que publicó referidos a su situación: “Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo” y “¿Te acostaste con....? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar”. Entonces Iúdica le marcó: “Ahora, vos también le pegás un palazo al panal de abejas en el medio del Día D”. “¿No puedo tuitear en un momento en que...?”, se defendió Horacio y el resto de la mesa lo interrumpió: “Y no, mejor no, no te conviene”.

“¿En qué me equivoqué? Cuando todo el mundo hablaba de ‘la supuesta’, ‘la supuesta’...”, insistió Cabak. “Pero, ¿por qué tenés que decir algo?”, le preguntó Iúdica, algo que no le cayó bien al conductor de La Jaula de la Moda (Magazine): “Marian, ¿y por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”. “¡Pero porque no quiero que te pase lo que te pasó, boludo!”, le dijo Iúdica. “¿Sabés qué pasa? Desde que empezó esto, tengo una fila de gente que me está diciendo: ‘Vos esto lo que tenías que hacer, esto no, acá te equivocaste’. Hay una lista”, se defendió Horacio.

Pero la cosa no quedó ahí. “Yo te dije en el momento en que sucedió y volvés a incurrir en la misma canchereada de la otra vez, desgraciadamente. ¡Te hacés el canchero!”, le respondió el conductor de Polémica..., quien agregó: “¡Yo te lo digo de corazón! ¡Hacé todos los juicios que quieras! Me estás contestando con el mismo nivel de canchereada. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada, que te quedes tranquilo, muzza, una semana”, le echó en cara el conductor a Cabak.

“Por ahí tenemos dos filosofías de vida distintas, pero a mí no se me ocurriría decirle a otro lo que tiene que hacer”, alegó Cabak. “Yo sí, porque te quiero, boludo, no le digo nada a alguien que no conozco. Sos un compañero de trabajo que vino acá por mí”, devolvió Iúdica. “Evidentemente no me entendés, porque lo tomarías de otra manera en vez de pelear conmigo al aire”, sentenció el conductor.

