Cómo es la lujosa casa en disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero están en guerra por esta propiedad, valuada en USD 840.000, que pertenece a ambos

“Muy buena casa ubicada sobre una calle tranquila. 420 metros cuadrados cubiertos sobre un total de 1356 m2. Dos plantas. Cuatro dormitorios. Tres baños. Un toilette. Dos cocheras. Lote interno. Amplio jardín. Muy lindo patio con una fuente a la entrada de la casa. 14 años de antigüedad”. Así resume el aviso de venta las características de la lujosa casa de Nicole Neumann y Fabián Poroto Cubero, ubicada en el barrio privado Santa Bárbara, de Nordelta.

La modelo y el ex capitán de Vélez Sarsfield están en guerra por esta propiedad, valuada en USD 840.000, que pertenece a ambos. Pero que desde que se separaron, allí vive Nicole junto a sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna Cubero. La ex pareja había acordado que las mujeres se quedarían en la casa hasta que se pudiera vender. Sin embargo, la pandemia y el confinamiento retrasaron esta intención, ya que supuestamente Neumann no dejaría que los interesados en comprarla puedan entrar a verla.

La entrada a la casa de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Según el aviso de ZonaProp, la planta baja de la casa cuenta con un amplio hall de entrada, un lujoso living coronado con una llamativa chimenea y un gran comedor; todos estos sectores cuentan con salida a una amplia galería. Además, la propiedad tiene un escritorio, un toilette, una amplia cocina que posee mucho lugar de guardado, con espacio para lavavajillas, un comedor diario con family incluido, dependencia de servicio y lavadero. Los pisos son de madera patinados.

En la planta alta se destacan un amplio playroom, dos cuartos en semisuite, una suite junior y una master suite amplia con un “muy buen vestidor”. Además, cuenta con un baño con jacuzzi y un box de ducha. En este sector de la casa, los pisos son de porcellanato.

La habitación principal de la casa

Otra de las habitaciones, con un estilo más infantil

El baño con jacuzzi

En el exterior, la casa del barrio Santa Bárbara ostenta una amplia galería con parrilla, pileta con venecitas y luces, un enorme jardín -desde el que Nicole suele subir stories a su cuenta de Instagram-, cochera semicubierta para dos autos y, además, cuenta con lugar para guardar bicicletas.

Entre otros detalles a destacar de la propiedad, la calefacción va por piso radiante, el aire acondicionado es central y el agua caliente es dispensada por un termotanque. Según el aviso, se pagan 15 mil pesos de expensas.

En la entrada de la casa hay una fuente

La galería de la entrada

Uno de los sectores del living

Según informó la revista Gente, Cubero tomó la decisión de accionar legalmente para revertir esta situación o bien, para encontrar otra vía económica en la que recupere su parte del bien conyugal. De acuerdo a esta información, la relación entre Neumann y Cubero lejos estaría de pasar por un buen momento.

El living con la chimenea

El hall de entrada

La cocina amplia, luminosa y con mucho lugar de guardado

El barrio Santa Bárbara, en el que está situada la vivienda en cuestión, es uno de los countries más grandes del país: está construido en 184 hectáreas de tierra, incluye 56 hectáreas de lagunas, tiene 14 kilómetros de costa y está conformado por más de 1500 residencias; cada una de las cuales, cuenta con sus conexiones a todos los servicios esenciales. Está a 10 minutos del kilómetro 22 de la Panamericana, llegando a través del Corredor Vial que une Bancalari con Benavidez. Y también está a 10 minutos del Ramal Tigre, a través de la Ruta 197.

SEGUIR LEYENDO: