Andrea Taboada contó cómo le robaron su teléfono celular en un taxi: “Lloré porque no lo había terminado de pagar”

Andrea Taboada contó cómo le robaron el teléfono celular mientras viajaba en taxi (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

“Andrea Taboada, corazón de mi vida, no te queda otra que hablar conmigo hoy”, dijo Yanina Latorre en el comienzo de la emisión de este miércoles de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Con Ángel de Brito, el conductor original de viaje en Miami, la mujer de Diego Latorre lo cubrió y abrió el juego para que su compañera -con quien actualmente tiene una rivalidad, después de haber sido grandes amigas- diera detalles del robo que sufrió en la tarde noche del martes.

“La estoy pasando mal, pero ya pasó el peor susto. Salí del otro canal en el que trabajo, el Canal de la Ciudad, a las 7 de la tarde y me tomé un taxi para volver a mi casa”, comenzó a contar Taboada. “Las ventanillas del taxi estaban un poco bajas, por el tema del covid. El auto se detuvo en un semáforo de Avenida Córdoba y Salguero, que tarda un poquito más. Yo tenía el teléfono abajo, a la altura de las piernas. Venía hablando con una persona muy importante, que tenía información que ahora quedó truncada. Y vino corriendo un señor de lo ajeno, a quien obviamente no lo vi venir, metió el brazo por la ventanilla y se llevó el celular”, relató ante el lamento del resto de las “angelitas”.

“Se hacen de goma, porque era apenitas lo que estaba abierta la ventanilla. Meten la mano y vuelan”, analizó la periodista sobre el accionar del ladrón. Después dijo que “salió corriendo” y su primera reacción fue gritar: “Del grito que pegué, los otros autos alrededor se asustaron, pero no pasó nada”, se lamentó Taboada. “Mirando por el espejo, el taxista vio que el hombre corría, corría y corría... y yo creo que debe haber llegado hasta Luján, más o menos”, bromeó.

Minutos después, a Andrea le cayó la ficha de lo que había pasado: “Me quedé en shock. No sabía qué estaba pasando. El taxista paró, me ofreció agua y yo me largué a llorar porque no lo había terminado de pagar, lo estaba pagando en cuotas. Es mi herramienta de trabajo”.

Luego, el taxi siguió su camino hasta la casa de Taboada, quien al llegar lo primero que hizo fue “buscar a un vecino que tiene la misma empresa de teléfono que yo, para hacer la denuncia y que bloquearan el aparato. El teléfono tenía seguro. Pero me cubren un porcentaje del teléfono, no el total”, contó.

En estos momentos, Taboada se maneja con “un teléfono de producción, que uso en paralelo para llamar, pero es mi número, no tengo WhatsApp, me comunico con mensajes de texto”, dijo.

Pese a lamentar el robo, Taboada agradeció tener “backup de todo, de los contactos, los mails. Pero seguramente alguna cosa voy a perder”. Para descontracturar el relato, su compañera Pía Shaw quiso saber si “¿Hay que sufrir por algún material íntimo?”. “Sabés que no me acuerdo de todo lo que tenía...”, respondió Taboada. Pero Latorre la tranquilizó: “Los desbloquean, pero no acceden a lo tuyo, sino que los resetean. Esperemos que en dos o tres días no salgan fotos en bolas de Andrea Taboada”, cerró.

