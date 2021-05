Quién es el argentino que ganó 3 millones de dólares gracias a que una canción suya tuvo más de 600 millones de reproducciones en Spotify

Paulo Londra (Franco Fafasuli)

“A la hora de ir al estudio escupía una cantidad enorme de temas y letras, entonces me puse una meta: quería que esos temas se escuchen en las discotecas, básicamente por que me satisface mucho ver a la gente bailar mis temas, me hace feliz. Cuando cantan tus temas también es algo increíble, ver a alguien que canta y sabe las letras te da mucha alegría. Pero cuando lo bailan con sentimiento es realmente muy satisfactorio para un artista que escribió y pensó el ritmo para esa canción”.

En febrero 2020, Paulo Londra hablaba -en una entrevista exclusiva con Teleshow- de sus sueños como artista y de su carrera en ascenso, aquella que comenzó en competencias de freestyle en su Córdoba natal. A cuatro años de haber lanzado su primer sencillo, “Relax”, el rapero se posicionó en un ranking que lo muestra como el autor argentino de una de las canciones mejores pagas del mundo.

Según un informe que realizó compañía S Money -basada en estadísticas de Spotify y detalles brindados por Kworb, la web que analiza datos musicales, la Argentina se posiciona en el puesto número 10 con “Adan y Eva”, de Paulo Ezequiel Londra Farías -tal es el nombre completo del cordobés- con el cual ya lleva ganados más de tres millones de dólares gracias a que su tema obtuvo más de 600 millones de reproducciones.

Según el sitio Business Insider -digital estadounidense de noticias financieras- Spotify suele pagar entre 0,003 y 0.005 dólares por reproducción. Esto significa que se necesitan al menos 250 reproducciones para que un artista gane 1 dólar.

Paulo Londra - "Adán y Eva"

No es novedad que dicha canción es un éxito. En 2019 -cuando la lanzó dentro de su álbum Homerun- Paulo Londra se convirtió, por segundo año consecutivo, en el músico argentino más escuchado en Spotify. Por aquel entonces, su primer álbum lo posicionó como el artista con más streams en la Argentina, y uno de los más escuchados en Latinoamérica y España. Con tan solo 23 años (recién cumplidos, en abril pasado), el cantante, rapero y compositor cordobés lidera los rankings mundiales con su música.

Sus temas superan las millones de reproducciones y revoluciona a sus fanáticos cada vez que sube un adelanto de sus nuevos proyectos a Instagram, red social en la que tiene casi ocho millones y medio de seguidores, con quienes comparte, además, tiernas fotos de su hija Naomi, de 11 meses, fruto de su relación con su novia, Rocío Moreno.

Con respecto al nuevo ranking del que forma parte Paulo Londra, se hizo basándose en la lista de canciones mejores pagas del mundo y también las más reproducidas. El puesto número 1 se lo lleva el artista inglés Ed Sheeran, por “Shape of you”: su ganancia en Spotify asciende a 13.347.665 dólares. Luego se ubica el norteamericano Post Malone, con “Rockstar”, tema gracias al que ganó 10.409.424 de dólares. Completa el podio la australiana Tones and I, que obtuvo 10.298.960 dólares con “Dance Monkey”.

El ranking que difundió S Money

