El duro cruce y pase de facturas entre Yanina Latorre y Andrea Taboada: “Éramos amigas y ahora no”

La fuerte pelea entre Andrea Taboada y Yanina Latorre (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

Además de compañeras de trabajo, eran amigas que compartían mucho más que un programa de televisión. Se trata de Yanina Latorre y Andrea Taboada quienes este viernes se cruzaron en vivo en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Ayer Beto Casella decía que sos como un asesino serial al que lo están a punto de agarrar y no puede confesar todos sus delitos. Creo que usó una metáfora así, como que no podés reconocer tus errores... no que sos una asesina”, le dijo Ángel de Brito, conductor del ciclo, a Yanina Latorre. “No tengo ningún delito ni soy una asesina serial. Y mil veces reconocí mis errores, pero voy a seguir haciendo lo que yo hago. Amo ser tan importante que todos critiquen, porque yo no critico a nadie por lo que hacen en sus redes ni con nada”, contestó Latorre, al respecto de la contienda legal que la enfrenta a Casella, a quien “denunció por hostigamiento” en Bendita (Canal 9).

De fondo, comenzó a escucharse la carcajada de Taboada, mientras Yanina hablaba. Cuando Latorre terminó de hablar, De Brito preguntó: “¿Por qué te reis, Andrea?” “Porque escucho y no puedo creer. Por ejemplo, eso de reconocer errores me causa gracia”. “Ay, pobre”, se escuchó el susurro de Latorre.

“¿Qué me hacés gestito vos? Estás podrida de Taboada...”, le preguntó De Brito a Yanina. “Nada, estoy escuchándote, le voy a contestar a todos todo”, respondió Latorre. “Bueno, contestale a ella, ahí la tenés, que te está diciendo que le causa gracia que no reconocés errores”, la pinchó el conductor. “No, hablo de Beto Casella, de ella no hablo porque es siempre volver a lo mismo”, cerró la mujer de Diego Latorre.

“Yo creo que es mala persona y lo aseguro", dijo Andrea Taboada sobre Yanina Latorre

Luego, a De Brito le enviaron una foto en la que se ve una pincita de depilar en el espacio de un auto en donde normalmente se apoyan los vasos, cerca de la palanca de cambios. “Es una foto marginal, una que le dedicaste a Yanina: el auto de Yanina Latorre, la robaste... ahí eran amigas, todavía”, definió Ángel. Y Taboada agregó información: “Ah sí, pero en ese momento estábamos juntas. Claro, eramos amigas”. “Ah, ¿fueron amigas?”, preguntó Pía Shaw, otra de las “angelitas”.

“Te perdiste un par de capítulos, Pía”, le confirmó De Brito. “Pero esa foto fue con el consenso de ella, obvio”. “Claro, cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, le espetó Latorre al revelarse la foto.

“No, porque en ese momento éramos amigas y ahora no. ¡Y no sos tan importante! Eso es lo que pasa”, le respondió Taboada, sosteniéndole una mirada fulminante. Ahí, se terminó de tensar el ambiente y Ángel de Brito le preguntó a Andrea: “¿Y por qué genera lo que genera?”. Ella justificó su pensamiento: “Porque es mala persona”. “En vos, eso lo decís por vos”, sopesó el conductor. “Yo creo que es mala persona y lo aseguro. Por todas las cosas que me pasaron a mí, que no las voy a exponer en LAM. Son cosas privadas, porque hay cuestiones que son privadas, no pertenecen al programa y yo lo respeto”, cerró.

