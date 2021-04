El fuerte cruce entre Sol Pérez y Dani La Chepi en Masterchef Celebrity: “No haría nada por maldad”

Sol Pérez y Dani La Chepi frente a frente en Masterchef Celebrity (Telefé)

Luego de la Semana de Super Revancha, el miércoles de beneficios de Masterchef Celebrity tuvo un formato de cumpleaños infantil con el alto grado de exigencia que siempre traen las pruebas de pastelería. Dani La Chepi, María O’Donnell, Andrea Rincón, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa y Sol Pérez se midieron en una prueba de cupcakes temáticos, con diversos motivos para crear y permitir distenderse un poco, en medio de la tensión propia de esta altura de la competencia.

El jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui explicó la dinámica de la prueba rápida, que ganó Sol Pérez, una de las reincorporadas junto a Juanse y Daniel Aráoz. Con este beneficio, la ex chica del clima fue la encargada de repartir las temáticas para que cada una de sus compañeras desarrolle en sus muffins. Primero, ella eligió “amor” y luego empezó a repartir las cartas cual croupier. A la Gunda le dio “comida”; “flores” para Georgina; “deportes” a María; “animales” a Andrea y “espacio” a La Chepi. Salvo Fontán, que no se mostró demasiado conforme con su desafío, el resto de las participantes celebró cada una de sus asignaturas. Hasta que llegó el turno de La Chepi.

Dani Araoz y Sol Perez en su regreso a Masterchef Celebrity (Telefé)

“Me liquidó”, reconoció la influencer al ver cómo la nave espacial se acercaba a su estación de cocina. “Este es divino, no está tan mal”, la animó Sol mientras se alejaba rumbo a su puesto. “Está divino, yo te hubiera dado el mismo”, replicó Dani con una bronca que no podía quitarse del semblante, al punto que todos en el estudio se dieron cuenta: “No le gustó a La Chepi claramente”, reconoció la conductora en el backstage, mientras que en el estudio hizo su descargo. “No entiendo por qué cree que lo hice de maldad”, señaló mirando al jurado y al conductor Santiago del Moro con las manos juntas a modo de disculpas.

“Yo no dije nada”, se excusó la influencer sin hacerse cargo de la ironía. “A lo mejor es por que son dos estrellas”, intervino Del Moro con ánimos de apaciguar. “Claro, es por lo de estrellas”, siguió el juego La Chepi sin dejar a un lado su enojo. “Está buenísimo lo del universo, no es difícil. Para nada haría algo con maldad para con nadie”, continuó su descargo la conductora, que fue interrumpido por una mueca de su compañera con la que manifestaba no creer nada de lo que escuchaba.

Dani La Chepi y Germán Martitegui, frente a frente en Masterchef Celebrity (Telefé)

“Mirá si voy a querer perjudicar a alguien por darle una decoración. No me gusta que insinúen eso para nada”, continuó su alegato Sol, mientras la influencer se quitaba los anteojos, pero no para pelear sino para expresar su punto de vista. “Yo vengo acá a divertirme, no vengo a hacer estas cosas. Punto”, señaló tajante. “Vamos a seguir con la competencia”, ordenó del Moro. “Sí, a eso vinimos”, contestó firme La Chepi.

Cuando se puso en marcha el reloj, ambas participantes dejaron atrás las rispideces y cumplieron un buen desempeño en la exigente prueba de pastelería. La influencer hizo unos “Muffins del espacio”, que despertó ternura y buenas palabras del juzgado. “Dan infantiles, pero están muy bien. Una Chepi galáctica”, aprobó Betular. Por su parte, Sol llenó de amor las devoluciones de los chefs. “Si uno no se enamora con esto, estamos perdidos”; elogió De Santis. Más seco, Martitegui destacó la masa y la decoración aunque finalmente se ablandó. “Se siente el amor”, apuntó.

Ambas participantes volvieron a estar enfrentadas luego de que Andrea Rincón se hiciera acreedora a la medalla de oro como la mejor cocinera de la velada. Entre ellas estaba la medalla de plata, que el jurado determinó que vaya al delantal de Sol Pérez. Las dos cruzaron puños a modo de tregua, y se fueron con la sonrisa dibujada por la felicidad, y el alivio, de asegurarse una semana más en la competencia.

