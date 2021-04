Masterchef Celebrity 2: se definieron los participantes que regresarán a la competencia después de la Súper Revancha

Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Sol Pérez, Mariano Dalla Líbera, Dani Araoz y Juanse, a todo o nada por volver a Masterchef Celebrity 2

El lunes pasado comenzó la Semana de Súper Revancha en Mastercehf Celebrity 2, en la que los hasta ahora eliminados tenían la posibilidad de ganarse otra vez un lugar en el reality. Después de cuatro días de intensa competencia, Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Sol Pérez, Mariano Dalla Líbera, Dani Araoz y Juanse fueron los afortunados en conseguir su pase para la gran gala de este domingo, en la que finalmente se definió el participante que regresará al certamen.

Para alegría de todos los presentes en el estudio, Santiago Del Moro anunció que finalmente serían dos de ellos quienes volverían al programa de Telefe. Acto seguido, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se encargó de dar la consigna de la noche. Los aspirantes debían improvisar una receta con los ingredientes que irían recibiendo a cuentagotas; para ello, deberían adaptarse y usar la imaginación. Cada vez que sonara la chicharra, tendrían que buscar aquellos que los jueces establecieron para ellos, e ir agregándolos a su preparación, que se tendría que finalizar en solo 60 minutos. “La clave es la personalidad que le pongan al plato”, aseguró el jurado.

Los primeros ingredientes fueron entregados por el conductor: papa, cebolla, zanahoria y un mix de hierbas. Cada pocos minutos, la alarma siguió sonando y, de esta forma, se fueron sumando otros, entre ellos, un pato, manzana, chauchas, champignones, lentejas turcas y remolacha. No era obligatorio utilizarlos todos, pero sí la gran mayoría. Una vez finalizado el tiempo, los tres chefs procedieron a dar sus devoluciones.

En primer lugar, Betular fue el encargado de decirle a Mariano que a pesar de haber tenido una buena performance, no logró el objetivo. Luego, Matitegui felicitó a la ex La Ola Verde, pero le avisó que lamentablemente no regresaría a la competencia. Después, el cocinero italiano tomó la palabra y se dirigió a Juanse, a quien le indicó que hizo un buen plato, pero que “faltó una nota para que el tema juegue a su favor”. Así, todo quedó entre Daniel, Sol y Fernando. En esta instancia, fueron elegidos los dos primeros para reingresar al reality.

Dani Araoz y Sol Perez regresan a Masterchef Celebrity (Video: Telefe)

“¿Cómo? ¡Me quedo! ¡Vamos, gordo!”, expresó, feliz, el actor, mientras que la conductora también se mostró contenta y agradecida por esta nueva oportunidad. “Vuelve una Sol más relajada, porque estaba muy metida en la teoría y tal vez no lo podía bajar tanto a la práctica. Vuelvo picante”, aseguró en el backstage.

Cuando ya todo parecía definido, Del Moro sorprendió a todos al indicar que había un cupo más en el certamen, que sería elegido a votación de los ocho participantes -los seis que hoy compitieron y además, Cae y Hernán El Loco Montenegro, que no lograron llegar a esta gala de revancha. De esta forma, cada uno emitió su voto: Fernando y Flavia votaron a Cae; Mariano a Hernán; Dani y Cae coincidieron en optar por Juanse; Hernán a Fernando; Juanse a Flavia; y por último, quedó pendiente el voto de Sol. Con un poco de suspenso, la conductora finalmente comunicó que su elegido era el líder de Ratones Paranoicos. Con tres votos, entonces, el cantante de rock finalmente se quedó con el último lugar para volver al certamen.

“El programa logra superar nuestra expectativa. Uno cree que vuelve a ganar cocinando y yo me llevo la gran sorpresa que termino ganando afecto. Eso no tiene precio”, cerró Juanse.

