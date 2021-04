El Mono de Kapanga y Andrea Rincón se reencontraron en Masterchef Celebrity 2 y él la desafió: “Vine por todo”

El reencuentro de Andrea Rincón y el Mono de Kapanga en reencontraron en Masterchef Celebrity 2 (Video: Telefe)

Este lunes se vivió una noche muy especial en Masterchef Celebrity 2. Al comienzo de la emisión, Santiago Del Moro sorprendió a todos al anunciar la entrada de cuatro participantes de la temporada anterior: Belu Lucius, Patricia Sosa, Leticia Siciliani y El Mono de Kapanga. Todos ellos fueron invitados a desafiar a otros cuatro participantes, pero de la presente edición del reality: Alex Caniggia, Sol Pérez, Dani Araoz y Andrea Rincón. La competencia sería de a duplas y, si el ganador era un participante de la actual temporada, iría directo al miércoles de beneficios; de lo contrario, pasaría al jueves de última chance.

Al obtener la medalla de oro la semana pasada, la ex Gran Hermano tuvo el beneficio de elegir contra quién competiría, y ante el asombro de todos, eligió a quien fuera su pareja en 2017. “Voy a apuntar a los que más me quieren y que no me van a ir a ganar”, explicó ella en el backstage. Muy decidida, dijo: “Martín”. El cantante, por su parte, indicó entre risas: “Yo también me elegiría a mí si tengo que jugarme en contra”. En complicidad, Rincón expresó delante de todos: “¿Me vas a dejar ganar si te elijo a vos?”. A lo que él contestó: “¡Ni en p...! Vine por todo”.

Las siguientes duplas quedaron conformadas por Alex-Belu, Daniel-Leticia y Sol-Patricia. Acto seguido, el jurado dio la consigna de la noche: cada dupla debía elegir una campana, que a su vez contenía los dos ingredientes que debían utilizar obligatoriamente en su plato. Tendrían 3 minutos para ir al mercado y 60 para terminar la preparación. Pero las sorpresas no terminaron allí: Claudia Villafañe fue invitada como jueza para calificar a los participantes junto al jurado.

Una vez comenzada la prueba, los jueces fueron pasando por las estaciones y se vivió un particular momento cuando Germán Martitegui pasó por la del cantante. “¿Decís que cocinás mejor que Andrea?”, le consultó el cocinero. “Puede ser”, respondió él. Después, el dueño del restaurante Tegui se dirigió a ella. “¿Has cocinado con Martín antes?”, quiso saber. “En casa, pero en realidad él no cocina, hace asado pero...”, señaló ella, para luego dirigirse hacia su ex: “Che, están diciendo que cocinás bien”. “A mi me dijeron lo mismo”, expresó el líder de Kapanga. “Te veo muy inspirado y no me gusta”, lanzó ella, divertida.

Al finalizar el tiempo, comenzó la devolución al Mono, quien no tuvo una mala performance. “Es un buen intento”, le dijeron. Ante esto, el conductor le preguntó: “¿Le ganás hoy o te gana ella?”. “No, no, le gano”, respondió muy seguro. Luego, fue el turno de Andrea, a quien los chefs también calificaron de buena manera. “¡Para vos, Martín, tomá!”, le dijo ella en tono de broma. “¿Y cómo es tu ex?”, le preguntó Del Moro, a lo que ella fue contundente: “No, es bueno, lo quiero mucho, nos queremos muchos los dos”.

El Mono de Kapanga desafió a Andrea Rincón en Masterchef Celebrity

A la hora de la verdad, el jurado determinó que la ganadora de esa dupla sea Rincón. “Te salvaste, Martincho, eh”, dijo ella en el balkstage. “Se lo merece, merece seguir adelante en la competencia y ojalá llegue hasta el final”, cerró él, dando a entender que la buena onda entre ellos dos no se perdió. Por otra parte, los otros ganadores fueron Belu , Leticia y Sol. De esta forma, Alex y Daniel pasaron al jueves de última chance.

