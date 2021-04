“Es una amiga de hace años”: la vestuarista de Horacio Cabak que quedó envuelta en los rumores de separación

Belén Lanosa es asesora de imagen (Foto: @belulanosa)

Su nombre empezó a circular con fuerza ayer después del mediodía. Se llama Belén Lanosa Escubet y es una asesora de modas que se dedica a la producción y estilismo en revistas y canales de televisión. Fue en la Jaula de la Moda, el programa de Ciudad Magazine, donde conoció a Horacio Cabak. Y lo que oficialmente ayer fue desmentido por el conductor y definido como un vínculo laboral y de amistad, según muchos de los que trabajan con ellos, va más allá.

Recapitulemos. El escándalo se desató el lunes, después de que Ángel de Brito contara que había recibido mensajes e información de las supuestas infidelidades de Cabak. Habló de varias mujeres e incluyó a una famosa que no nombró. ¿Cómo se enteró? Por la mismísima damnificada. Se las hizo llegar Verónica Soldato, la esposa de Horacio Cabak y quien está con el conductor desde hace más de 27 años.

Atormentado y recién recuperado de un cuadro complicado de coronavirus, ese mismo día, el ex modelo intentó un descargo desde la mesa de Polémica en el bar, que lo tiene como panelista y que conduce Mariano Iúdica por América. Ahí hizo referencia a cómo sus hijos, Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), se habían visto afectados por la situación. “Mi familia no la está pasando bien con todo esto”, señaló.

Al día siguiente, en las redes sociales primero y en Intrusos, más tarde, surgió el nombre de Belén Lanosa como una posible “tercera en discordia”. Mucho a raíz de una serie de likes y comentarios que ambos intercambiaron en sus cuentas de Instagram. Frente a esto, Cabak no tuvo más remedio que salir a aclarar la situación. “La persona de la que se estuvo hablando todo el día fue mi vestuarista durante años cuando ella trabajaba en Magazine y es mi vestuarista acá también. Se la agarraron con ella no entiendo por qué”, comenzó diciendo en Polémica en el bar.

Y agregó: “Lo único que me une a ella fuera del programa es haber puesto un par de likes en dos fotos que ella se sacó, de buena onda. Ese es mi vínculo con la chica que estuvieron maltratando todo el día”. Cabak aclaró que no es fotógrafa, sino que simplemente toma las fotos de sus looks para subirlos a redes. Además reafirmó su posición de la noche anterior: “No voy a hablar de mi vida privada. Nunca hablé de mi vida privada y no voy a hablar nunca. Ni acá, ni con un notero, ni cuando vaya a cualquier lado. No voy a hablar de mi vida privada nunca. Cualquier situación de la vida privada que yo deba resolver, la voy a resolver muy lejos de los medios. Siempre”.

De todas maneras, impulsado por sus compañeros y enojado por la situación que involucraba a Lanosa, aclaró: “Pero lo que pasa con Belén... Durante todo el día, la responsabilizaron de cosas que no existen. La agredieron y le adjudicaron una situación tremenda que no tiene nada que ver. ¿Por qué?”. E insistió: “Todos los que hablaron hoy de Belén, al pedo. Lo único que se hizo involucrando a una persona fue dañarla”. Y cuando Chiche Gelblung, su compañero del programa, le preguntó por qué sindicaban a ella, fue categórico: “¡Porque le puse dos likes y un fueguito!”. Y siempre siguió enfocado en mantener su postura: “Es mi vestuarista. Es buena onda. Ese es mi vínculo. Es una amiga mía de hace años. Es una profesional de la concha de la lora. Pobre Belén. La responsabilizaron de un montón de cosas que no hay”.

