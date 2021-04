Horacio Cabak negó tener una relación con su vestuarista y aseguró: “Lo que haya que solucionar será fuera de un estudio de televisión”

Horacio Cabak negó tener una relación con su vestuarista (Video: "Polémica en el bar", América)

El escándalo desatado en torno a la separación de Horacio Cabak parece estar apenas comenzando. Después de descubrir las pruebas de sus supuestas infidelidades, su ahora ex mujer, Verónica Soldato, habló con Ángel de Brito. Y el conductor de Los Ángeles de la Mañana dio la primicia sobre el final de esta pareja de 27 años en la edición del lunes de su programa de ElTrece. Ese mismo día, el ex modelo intentó un descargo desde la mesa de Polémica en el bar, que conduce Mariano Iúdica por América, en dónde hizo referencia a cómo sus hijos, Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), se habían visto afectados por la situación. “Mi familia no la está pasando bien con todo esto”, señaló intentando calmar las aguas.

Sin embargo, en su programa del martes, de Brito dio algunos detalles más de lo sucedido. Contó que Soldato había encontrado mensajes y audios de varias mujeres, una de ellas famosa, en un viejo celular del padre de sus chicos. Y que se los había enviado a él como prueba del los engaños de Cabak. También aseguró que, esa misma noche, la mujer le había pedido al conductor que abandonara el hogar conyugal. Pero, aunque los tenía en su poder, no dio los nombres de las supuestas amantes de Horacio.

Lo cierto es que, desde las redes sociales primero y en Intrusos después, se empezó a señalar a Belén Lanosa como una posible “tercera en discordia”, a raíz de una serie de likes y comentarios que ambos intercambiaron en sus cuentas de Instagram. Y, frente a esto, el ex modelo no tuvo más remedio que salir a aclarar la situación. “La persona de la que se estuvo hablando todo el día fue mi vestuarista durante años cuando ella trabajaba en Mágazine y es mi vestuarista acá también. Se la agarraron con ella no entiendo por qué”, comenzó diciendo.

Uno de los posteos de Belén en Instagram que comentó Cabak

Y agregó: “Lo único que me une a ella fuera del programa es haber puesto un par de likes en dos fotos que ella se sacó, de buena onda. Ese es mi vínculo con la chica que estuvieron maltratando todo el día”. Según explicó Cabak, hablaban de Belén como su “fotógrafa”, por ser la encargada de tomar las fotos de sus looks. Pero entre ellos no habría ninguna relación extra laboral sino que, simplemente, la conoce hace diez años y hace tres se desempeña como su vestuarista.

“No voy a hablar de mi vida privada. Nunca hablé de mi vida privada y no voy a hablar nunca. Ni acá, ni con un notero, ni cuando vaya a cualquier lado. No voy a hablar de mi vida privada nunca. Cualquier situación de la vida privada que yo deba resolver, la voy a resolver muy lejos de los medios. Siempre. Pero lo que pasa con Belén hoy, que todos la conocemos, no. Durante todo el día, la responsabilizaron de cosas que no existen. La agredieron y le adjudicaron una situación tremenda que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en mi historial de likes de Instagram encontraron dos que le puse a sus fotos”, aseguró el ex modelo.

Una de las publicaciones de Belén en Instagram con el look del conductor

Después, frente a las especulaciones de sus compañeros sobre el motivo por el cual su separación tuvo tanta repercusión mediática, Cabak aseguró: “Yo no tengo un solo reclamo que hacerle a mi mujer”. Dijo que era la primera vez que le pasaba algo así con un tema personal. Y explicó que, en los últimos tiempos, había tenido mucha exposición a raíz de su internación por coronavirus, lo que potenció la difusión de su ruptura.

“Lo que haya que solucionar, si hay algo que solucionar, se va a solucionar muy lejos de un estudio de televisión. Yo hace 27 años que estoy con mi mujer y nadie sabe si nosotros tuvimos una discusión, un problema, un mal momento. Nadie se enteró cuando estábamos embarazados. Prácticamente nadie se enteró en el momento del parto. Nadie se enteró nunca de nada”, dijo. Y aclaró: “Si hay algo que no me importa nada en este momento, es lo que se diga, lo que se publique, lo que se invente...No me importa nada. Nada”.

Finalmente, Cabak se encargo de separar una vez más lo que ocurrió en su pareja de la persona de Belén. “Lo que pasó con ella tiene que ver con su vida. Y no entiendo la animosidad de responsabilizar a una persona por algo que hay un montón de gente que supone. Todos lo que hablaron de ella lo hicieron al pe...Y lo único que se hizo mencionándola, fue dañarla”.

