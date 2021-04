Martín Campi contó por qué no hace humor político en este momento: “Ya bastante quilombo tenemos los argentinos”

Campi habló del humor político (Audio: Mosquita Muerta, La Once Diez/Radio de la Ciudad)

“Para hacer los personajes hay que observar e ir sacándolos. Yo veo lo que ven todos y nadie lo dice”, contó Martín Campi en charla con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Hablaba de su rol como humorista en Flor de equipo, el programa de Florencia Peña por Telefe.

“Son personajes entrañables como Dani Aráoz o Juanse. Y se trata de eso, de observar. Observar que Juanse va en una burbuja. Me fijo si tiene una oreja más grande que la otra”, agregó el actor que está casado con la conductora Denise Dumas y que es papá de dos nenas, Emma y Francesca.

Campi en versión campestre (Foto: @campiobra)

“La gente espera y agradece el humor. El humor es bienvenido siempre, pero más que en otros momentos. Lo que sí hay que hacer es ser sensible y cuidadoso en estos momentos donde está todo a flor de piel. Pero teniendo esos cuidados el humor puede entretener, ser romántico pero que siempre sirva para distender”, reflexionó en el programa Por si las moscas.

“Ya bastante quilombo tenemos los argentinos como para que el humor profundice las grietas. Yo quiero que me mire el peronista, el macrista, el kirchnerista, y el comunista y que todos se rían de la misma observación que hice yo. En otros ámbitos discutamos, pero acá vamos a distendernos un poco”, reflexionó en este sentido. Y dijo que “lo más acertado me parece hacer un humor equilibrado, que divierta a todos”, dijo Campi para explicar porqué elige hacer el tipo de humor que hace con su segmento en el programa de Florencia Peña.

Campi como Tato Bores (Foto: @campiobra)

Y sus declaraciones son a pocas semanas del debut de una nueva temporada de ShowMatch como Politichef como segmento de humor. Según trascendió, la sátira de cocina con políticos irá los viernes y estarán, entre otros, Anita Martínez, José María Listorti, Pichu Straneo, Pachu Peña, Iván Ramírez y Martin Salwe. Además, en Politichef Fredy Villarreal será el encargado de interpretar a Alberto Fernández y también a Mauricio Macri. Por su parte, Roberto Peña se pondrá en la piel de Sergio Massa, Martín Bilyk será Horacio Rodríguez Larreta, Juampi González hará de Diego Santilli, Christian Alonso de Máximo Kirchner.

En este sentido, hace unas semanas, Fredy Villarreal aseguró en el mismo programa radial cómo se prepara para su nuevo rol: “Politichef me parece una idea buenísima, que los políticos hagan sus platos, algunos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que ahora se vienen. Yo voy a interpretar a dos presidentes, uno (Mauricio) Macri y el otro, Alberto Fernández. Yo no me considero imitador, porque hay quienes realmente se dedican a eso. Tienen mucha facilidad para sacar las voces y las caras. Pero voy a hacer una caricatura”.

Fredy Villarreal se prepara para ser Alberto Fernández (Foto: @fredyoficialok)

Y también en aquella oportunidad agregó: “Yo no quería hacer ni a Mauricio ni a Alberto, pero me lo pidió Marcelo (Tinelli) y le dediqué muchísimas horas”. Y se sinceró en relación a sus dudas: “Yo a esta altura de mi vida tengo ganas de concentrarme en otros trabajos artísticos, pero bueno… Hace mucho tiempo que en el marco de esta pandemia estamos parados muchos artistas y decidí que lo voy a volver a hacer”, detalló Villareal, que supo compartir espacio con Campi. Y ahondó en el tema: “Una de las cosas por las que no me gusta hacer personajes políticos es que la gente puede pensar que tenés pensamientos tendenciosos. Te ponen de un lado u otro de la grieta”, lamentó el actor en su momento.

