Fredy Villarreal interpretará a Alberto Fernández en Politichef de Showmatch: “Me voy a dormir mirando sus conferencias y entrevistas”

Fredy Villareal en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli (Audio: Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad)

Showmatch todavía no tiene fecha de estreno confirmada, pero está en marcha. En su nueva versión acorde con los nuevos protocolos contra el covid, La Academia será el reality de baile que ya convoca a varias figuras y Politichef, el segmento de humor que ya da que hablar. “Voy a hacer a Alberto Fernández y a Mauricio Macri”, adelantó en este sentido Fredy Villarreal en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, en Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Politichef me parece una idea buenísima, que los políticos hagan sus platos, algunos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que ahora se vienen. Yo voy a interpretar a dos presidentes, uno (Mauricio) Macri y el otro, Alberto Fernández”, contó Fredy en el programa radial. “Yo no me considero imitador, porque hay quienes realmente se dedican a eso. Tienen mucha facilidad para sacar las voces y las caras. Pero voy a hacer una caricatura”, precisó el actor que integra el staff histórico de Marcelo Tinelli.

Fredy Villarreal ya está probando máscaras (Foto: @fredyoficialok)

“Lo escucho todos los días, a toda hora. Me voy a dormir todas las noches mirando conferencias y entrevistas”, contó Villarreal, que ya está atravesando el proceso de probar las máscaras para caricaturizarlo. “Lo gutural es lo primero que impacta. Él tiene una voz cancera pero después se va para arriba y se va quedando sin aire. Tiene ese hablar cansino, pausado y oscilando para arriba y para abajo. No quiero hacer un retrato de él, quiero hacer una caricatura”, aclaró Fredy.

Sin estar ajeno a la realidad política de nuestro país, dijo que teme caer en la grieta por interpretar presidentes. “Yo no quería hacer ni a Mauricio ni a Alberto, pero me lo pidió Marcelo (Tinelli) y le dediqué muchísimas horas”, confió. “Yo a esta altura de mi vida tengo ganas de concentrarme en otros trabajos artísticos, pero bueno… Hace mucho tiempo que en el marco de esta pandemia estamos parados muchos artistas y decidí que lo voy a volver a hacer”, detalló. Y ahondó en el tema: “Una de las cosas por las que no me gusta hacer personajes políticos es que la gente puede pensar que tenés pensamientos tendenciosos. Te ponen de un lado u otro de la grieta”, lamentó el actor.

Fredy Villarreal también hará a Mauricio Macri

Además, en diálogo con Por si las moscas, Fredy Villarreal recordó sus días como infectado por covid. “La pasé muy mal. El médico me dijo que me tengo que cuidar muchísimo y por momentos siento que abusé de una inmunidad que creo tener y es como si me quisiera tomar una revancha con el virus”. Además admitió: “Siempre fui un estúpido inconsciente. Me hago el macho, pero en un momento el virus me tuvo contra las cuerdas”.

En octubre del año pasado Fredy Villarreal estuvo internado en terapia intensiva cuando se le complicó el cuadro de coronavirus. “El COVID te lleva puesto un montón de cosas...”, aseguró en su momento en una entrevista con Nosotros a la mañana, el ciclo conducido por el Pollo Álvarez por la pantalla de El Trece. “Tenía un 50% de probabilidades de vida. Me lo dijeron al final, porque tenía una neumonía bilateral”, explicó el humorista y aseguró que nunca le tuvo miedo a la muerte.

Cuando le preguntaron qué aprendió de esta experiencia, Fredy respondió: “Yo creo que no estaba tan equivocado en el sentido que tenía mi vida. Haber luchado en dos oportunidades contra la muerte no me hizo cambiar... Si fuese una escritura de Word, es como si lo hubiese puesto más en negrita, al objetivo lo puse más subrayado. No estaba tan errado en que no hay que ser garca, hay que ser buena gente, tenés que amar y cuidar a los tuyos”.

SEGUIR LEYENDO: