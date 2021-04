Brenda Asnicar recibió un profundo mensaje de apoyo de su madre luego del polémico video

Brenda Asnicar y Adriana Valenzuela, hija y madre (Instagram @adrya.mendoza)

A principios de esta semana, un video que publicó Brenda Asnicar en sus redes sociales disparó los rumores y encendió algunas alarmas entre sus seguidores. “Amo Buenos Aires” escribió la actriz en una publicación en la que se veía bailando en el interior de su departamento con una copa de vino blanco en la mano. Muchos usuarios de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, empezaron a preguntarse si Brenda se encontraba ebria o bajo el efecto de alguna sustancia.

En la edición del lunes de Intrusos, por América, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron eco de esta situación y contaron que, en otro posteo realizado en sus historias, la ex Patito Feo había subido una imagen que luego borró pero que llegó a viralizarse en las redes sociales. ¿El motivo? Según explicaron los conductores del ciclo, en la misma se veía un plato con un polvo blanco y lo que sería una tarjeta de crédito.

“Muchos dijeron que fue porque se veían sustancias. No se sabe si en los videos estaba haciendo una performance, pero no se la veía muy bien, no se la veía en sus cabales”, dijo Pallares. Y Lussich agregó: “Este video estaba acompañado de una foto que es complicada de mostrar, porque estaríamos haciendo apología del delito. Ya está con la copa en mano... básicamente, está en pedo. Está alegre, bueno, se tomó un vinito. Lo que no se puede mostrar de la foto es la presencia de estupefacientes o lo que se interpreta que son estupefacientes. Esto es lo que las redes debatieron sobre qué le pasa a Brenda”.

El video de Brenda Asnicar que preocupó a sus fans (Intrusos - América)

Minutos más tarde, la actriz abrió el juego de las preguntas para sus seguidores: “¿A la gilada que la miren desde arriba?”, le escribió uno. Y ella decidió responderle con el estribillo de Que digan lo que quieran, el clásico tema de Natalia Oreiro. “¿Cómo empezaste la semana?”, indagó otro. “Comiendo rico, con mucho trabajo, terminando de editar Guerrera mi próximo video dirigido y producido por mi y un equipo épico”, respondió Asnicar, mirando hacia adelante y dejando a un lado el video de la polémica.

Pasaron algunos días y la cantante compartió una foto con su madre con unas palabras que sonaron a un descargo vinculado con esta situación: “Con la mujer más linda del mundo, que siempre está ahí cuando la necesito y cuando no también, siempre lista para darme todo su amor. No importa lo que digan de nosotros; nosotros bien sabemos quienes somos TE AMO MAMI”, escribió la actriz. La foto la mostraba con su mamá, Adriana Mendoza, cachete con cachete y con una sonrisa que se podía adivinar detrás de los barbijos.

La respuesta de Adriana al posteo de su hija (Instagram: @basnicar)

Entre las miles de reacciones y mensajes de afecto se destacó el de su madre, que es terapeuta y coach ontológica, que le escribió una profunda carta de amor y empatía: “El amor se aprende, se siente y se va construyendo. El amor es asir y también soltar”, comenzó sus palabras la coach, que continuó con las diferentes manifestaciones en que se aparece: “El Amor se manifiesta de muchas maneras, en caricias, miradas, silencios, abrazos, en palabras, en imágenes, en el arte, en contacto y aún en la distancia”, enumeró.

Siempre en un modo reflexivo y en sintonía con su profesión, la mujer continuó con los mensajes dirigidos a su hija pero perfectamente aplicables a cualquier vínculo afectivo: “El sentimiento de Amor, nos toma pensamiento, en un recuerdo cuando asociamos a algo o alguien a ese sentimiento que muchas veces no podemos explicar bien el por qué, pero es y está”, escribió la terapeuta y cerró, ahora sí, con unas palabras bien directas para Brenda: “Sabés quienes te amamos, porque indudablemente podés sentirlo, sabes que te lo decimos, te lo demostramos desde que naciste, y siempre, siempre, siempre estamos con vos. Te Amo con todo mi corazón”, finalizó.





SEGUIR LEYENDO: