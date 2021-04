Manuel Wirzt tiene covid y está internado

Manuel Wirzt en el escenario (Foto: @manuelwirzt)

Manuel Wirzt tiene coronavirus y su cuadro no mejora. Lo anunció Luis Ventura en Fantino a la tarde, por América. “El músico de 58 años se encuentra internado en el Hospital Durand. Tiene covid. Me dicen que están por intubarlo”, aseguró el periodista en relación al nosocomio del barrio de Caballito, en la Capital Federal. Una de sus últimas apariciones en público había sido el 9 de abril, en el programa de Jey Mammon, por América.

Actor, comediante, clown, mimo, cantante, compositor, Manuel Wirzt nació en San Nicolás de los Arroyos; tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y muchas de sus letras quedaron guardadas para siempre en el imaginario colectivo de los argentinos, como por ejemplo “Rescata mi corazón”.

Y justamente sobre sus comienzos habló en Los Mammones. “Cuando vine de San Nicolás sí, porque en realidad yo rindo el examen de ingreso del conservatorio de arte dramático que era la condición que me habían puesto mis viejos. Si yo rendía bien e ingresaba, me dejaban venir e ingresaba, me dejaban venir para Buenos Aires. Rendí bien, éramos 400 los que rendíamos y entraban 30 y entré el 26 o 27. Entré, pero no tenía dónde ir, no tenía un sope, no tenía trabajo, nada”, recordó el intérprete.

Luego agregó: “Entonces mi papá me preguntó dónde iba a dormir y yo le dije que con mis amigos. Le mentí y los primeros tres meses dormía en la estación de Retiro. Mis viejos me daban una platita para la semana, y después me fui a vivir con un compañero que me bancó un tiempo, después con otro, encontré laburo y así”. Y conmovido celebró la generosidad de Guillermo Francella: “Es lo más. Francella fue una experiencia. Fue un tipo muy generoso conmigo, porque yo entré como el segundo elenco y comenzamos de a poco, hasta que un día me empezó a dar más cosas y más cosas”.

Soledad Silveyera, Manuel Wirzt, Ergün Demir, Nito Mestre y Raúl Porchetto

También en charla con Teleshow había hablado de aquella época. “Siempre le agradezco a Dios y a toda la gente que me ayudó. Empezando por mi hermano, mis viejos, que me apoyaron desde el principio. A los 18 años me vine para Buenos Aires para estudiar teatro, tratar de ser artista, y si hubiera seguido el mandato familiar tendría que haber estado trabajando en una empresa, en una fábrica, o “Mi hijo, el doctor”, o “Mi hijo, el abogado”. Pero por suerte mis padres me apoyaron”, aseguró.

Al analizar su carrera, en esa misma entrevista agregó: “En algún momento todos nos conformamos. Y decimos: “Estoy bien así, ¿para qué voy a cambiar?”. Y a veces es necesario cambiar porque siempre hay algo mejor. Es como aquel tipo que renuncia a sus sueños porque dice “Ya está, no lo voy a lograr”, y quizás le falta muy poquito, quizás un aventón, un golpe de suerte o encontrar la persona que lo ayude a cruzar esa calle y del otro lado está lo que tanto esperaba. Soy un tipo que he vivido esos momentos hace muchos años, por suerte”.

Y sobre la satisfacción que le dio el éxito, contó: “Por suerte sí. He sido muy fácil en ese sentido, sobre todo cuando quieren tu corazón: es lo mejor que te puede pasar. “Rescata mi corazón” no fue querida por la compañía pero insistí en poder grabarla hasta que la grabamos en Los Ángeles y fue un éxito increíble. Es el día de hoy que no me puedo ir de un concierto sin cantar esa canción. O voy por la calle escucho que un hombre le dice a su hijo: “Ese es el que canta ‘Hoy puedo morir de amor…’”.

SEGUIR LEYENDO: