La palabra de la ex novia de Daniel Osvaldo luego de que el músico confirmara su relación con Gianinna Maradona: “Pasaron cosas muy feas”

La palabra de la ex novia de Daniel Osvaldo

El último fin de semana, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo confirmaron la primicia de Teleshow al blanquear su nueva relación. Lo hicieron a través de románticos posteos en sus redes sociales durante una gira por el sur argentino a donde la diseñadora de moda acompañó, junto a su hijo Benjamín, al ex futbolista y actual líder de la banda de rock Barrio Viejo.

Se conocieron en 2015, comenzaron una amistad, enfrentaron varias veces rumores de romance pero siempre los desmintieron. Hasta que ahora decidieron dejar de ocultarse y vivir su amor. En este contexto, quien apareció en los medios -aunque sin intención de hacerlo- fue Constanza de Palma, la ex novia de Daniel Osvaldo. Ellos habían hecha pública su relación a través de románticos mensajes en las redes sociales en noviembre del año pasado. Al mes siguiente desmintieron que se habían separado, y desde entonces no volvieron a mostrarse más juntos. Hasta que el ex futbolista se mostró junto a Gianinna.

“No me interesa dar detalles de mi relación, en lo más mínimo. Como estoy muy lejos de ser una persona pública no le veo sentido. Tampoco quiero hablar de una persona que no está. No me gustan esas cosas, honestamente”, fue lo primero que dijo la joven de 24 años a través de un audio que le envió a Fernanda Iglesias y que reprodujeron en Hay que ver, el ciclo que conducen Denise Dumas y José María Listorti por la pantalla de El Nueve.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Daniel Osvaldo y Constanza de Palma mantuvieron una relación bajo perfil

Sin embargo, luego agregó detalles sobre la ruptura, aunque no definió en qué fecha fue. “Hubieron temas de pareja, como cualquier pareja. Fue una relación super intensa desde el vamos. Así que, obviamente, lo bueno era buenísimo y lo malo era también malísimo”, aseguró y aclaró que “no hubo terceros en discordia”.

“Esta situación de Dani de la que están hablando ahora (por su relación con Gianinna) no tiene nada que ver conmigo. No sé qué es verdad y qué no, pero no tiene nada que ver conmigo. Y nada... Respeto demasiado a Dani y a su familia como para salir a generar cosas raras. Así que, eso es todo”, agregó De Palma.

Fernanda Iglesias -panelista del ciclo de El Nueve- aseguró que luego del audio que le envió la joven de 24 años, siguieron hablando a través de mensajes de WhatsApp y leyó la conversación al aire.

Constanza: —Sí, pasaron mil cosas. Algunas muy feas y otras, no tanto. Pero creo que es mejor mantenerlas privadas.

Fernanda: —¿Muy feas?

Constanza: —Muy feas y también muy lindas, obvio. Uno elige con cuáles quedarse.

Fernanda: —¿Qué fue lo feo? ¿Pasó algo muy grave?

Constanza: —Dejémoslo ahí. Simplemente hubo mucho amor, pero ideas distintas de lo que es una relación sana. Así que no pudo ser.

La panelista, en tanto, detalló que De Palma hizo énfasis en la palabra “sana” al escribirla en mayúsculas en el último mensaje que intercambió con Fernanda Iglesias.

