Rocío Oliva lleva a la Justicia a Vanesa Maradona: “Me cansé de las mentiras”

Rocío Oliva lleva a la Justicia a Vanesa Maradona

Este martes, Vanesa Carnevale, ex pareja del Chino Maradona, estuvo como invitada en el living de Los ángeles de la mañana, por ElTrece, y realizó una fuerte acusación contra Rocío Oliva. ¿Qué dijo concretamente? Que en una oportunidad, la última novia de Diego Maradona había empujado al astro de la escalera en medio de una discusión. Frente a esto, la actual panelista de Polémica en el bar aprovechó la pantalla de América para hacer su descargo y anunciar que llevará a la Justicia a “todos los que digan mentiras” sobre ella.

Luego de ver el resumen de las declaraciones de Carnevale, quien además aseguró que ella comandaba el entorno del Diez para aprovecharse de él, Oliva bromeó: “¡Uh! Es brava esa Rocío, ¿che?”. Pero, ante la pregunta de Mariano Iúdica sobre si realmente había tirado de una escalera a Diego, aseguró: “Hoy hablé con mi abogado, José Vera, porque me cansé de las mentiras, de las difamaciones...Yo, por lo general, no hago nada y dejo que hablen, porque me parece que la Justicia está para otras cosas. Pero esto ya es mucho, así que hasta acá llegué”.

Enseguida, la futbolista aseguró que a Vanesa la había visto “una sola vez” en su vida, para una fiesta de Navidad, y que eso había sido hacía “muchísimos años”, por lo que su letrado ya había sido instruido para iniciar una demanda en su contra. “Después de la querella, la citaría un juez que le va a decir: ‘Explicame por qué dijiste todo lo que dijiste, en qué contexto y qué pruebas tenés’. Porque esto es gravísimo”.

Rocio Oliva y Diego Maradona en sus tiempos felices

¿Por qué Carnevale dijo eso de ella? “Ni idea, yo estoy muy enfocada en lo mío. No la conozco, no es una persona que yo conocía, era amiga...La vi una sola vez en mi vida y ahora dice esto. Pero ella viene hace mucho tiempo diciendo cosas, no es la primera vez. Por eso, ahora vamos a accionar como corresponde con el abogado”, señaló Oliva. Y agregó: “Todos los que digan cosas que son mentiras, las van a tener que responder en la Justicia con un juez de por medio”.

En ese momento, Iúdica le preguntó si ella pensaba que alguien le daba letra a Vanesa, habida cuenta que ella misma reconoció ser amiga de Verónica Ojeda. Y Rocío respondió: “Yo no pienso nada. Lo que digo es que es mentira y lo va a tener que explicar. El juez, después, sabrá las medidas que va a tomar. Pero nadie puede ir por la vida diciendo cosas tan tremendas”.

Finalmente, al ser consultada sobre si su relación con Maradona era violenta, ya que en su momento ella misma había salido a denunciarlo públicamente por agresiones, Oliva se excusó: “No hablo de una persona que no está físicamente. Sí te puedo decir, por respeto a Diego, que tengo los mejores recuerdos de él, que fue mi pareja siete años y que hemos tenido peleas como tienen todos los que están en esta mesa. Nada más”.

Cabe recordar que en el año 2014, se había difundió un video grabado por la propia Rocío, en el que Maradona la recriminaba por mirar su teléfono y ella le pedía que no la golpeara. En 2017, en tanto, la Policía española debió presentarse en el hotel de Madrid donde está alojado el futbolista, por una supuesta agresión a Oliva que ella habría denunciado ante los empleados del lugar.

