Mirtha Legrand sorprendió a Mariano Iúdica en Polémica en el bar: “¡Cómo vendés!”

Mirtha Legrand y Mariano Iúdica, protagonistas de un divertido cruce en Polémica en el bar

Como ocurre cada 23 de febrero, Mirtha Legrand pasó el día respondiendo saludos, sea telefónicos, televisivos, radiales o por redes sociales. Pero por primera vez, su festejo será sin su hermana gemela Goldy, fallecida en mayo del 2020. En ese vaivén de sensaciones, siempre arropada por los afectos cercanos y el amor de toda la comunidad del espectáculo, transitó Rosa María Juana Martínez, tal su verdadero nombre, su cumpleaños número 94

En Polémica en el bar, el clásico de las noches de América, no querían quedarse sin saludar a la diva de los almuerzos, y lograron comunicarse con ella al comienzo del programa. “Feliz cumpleaños, Chiquita querida”, la saludó el conductor Mariano Iúdica, mientras los aplausos de sus compañeros retumbaron de inmediato en el estudio.

“Gracias, Marianito”, replicó Mirtha amablemente, y el conductor le regaló unas sentidas palabras: “Usted sabe lo que yo la quiero, lo que la quiere mi familia, lo que la quería Gerardo (por Sofovich), lo que la quiere Gustavo (su hijo y productor del programa) y todos los que estamos sentados en esta mesa”, enumeró Iúdica y empezó a pasar lista por los parroquianos del bar: “Gastón Recondo, Coco Sily, el Turco García, Rocío Oliva, Adrián Cormillot y Flavio Azzaro, que es de Racing y le va a regalar una camiseta”, señaló Iúdica, aludiendo al fanatismo de la actriz por la Academia.

El posteo de Mirtha Legrand en agradecimiento por los saludos

“Esta mañana hablé con Coco y le prometí que los iba a saludar”, advirtió la cumpleañera, que se excusó por la brevedad de la charla, ya que tenía que prepararse para asistir a la fiesta que le preparó su hija, Marcela Tinayre. “No queríamos dejar de saludarla, este programa es mirthista a full”, saludó Iúdica y se despidió con un motivo personal: “Muchas gracias por la deferencia, porque cada vez que le cae el nombre de Polémica en el bar, o el mío personalmente, lo hace con tanto cariño”, añadió.

Del otro lado del auricular, se escucharon las risas de Mirtha y un comentario que demostró que pese a haber estado alejada casi un año de la televisión -la remplazó su nieta, Juana Viale- no perdió las mañas ni la mirada filosa: “Gracias... ¡Cómo vendés, Mariano!”, bromeó la diva antes que irrumpieran las risas por su ocurrencia. “Ve todo”, elogió Recondo”. “Todo ve”, confirmó Iúdica. “Soy vendedor, la verdad que sí, Chiquita”, admitió el conductor, mientras se acomodaba las mangas de su camisa, como un niño al que pescan en una travesura.

Un rato antes, la protagonista de Los martes, orquídeas se había comunicado con sus seguidores a través de sus cuentas oficiales en redes sociales para mostrar su afecto por tanta gratitud: “Muchas gracias, por tantas muestras de cariño, los saludos y buenos deseos de todos ustedes que me acompañan desde siempre y me hacen llegar a través de los mensajes y llamados, todo su amor y afecto en este día tan especial!”, escribió la diva junto a un breve video de sus épocas de actriz.

Mirtha junto a su melliza Goldy, el día que cumplieron 90 años

Al principio de la jornada, Mirtha habló con Nosotros a la mañana (El Trece) y contó cómo transitaba esta fecha tan especial “¡Nunca imaginé llegar a esta edad!”, dijo, entre risas. “Cuando yo digo que le he dado la vida a mi profesión, no miento. Desde los 14 años, que hice mi primera película”, reconoció. En la nota, adelantó que iba a celebrar con familiares y amigos, aunque “pocos, por protocolo, unos 15″ y dejó un recuerdo para su hermana: “Es el primer año desde que nacimos juntas, las gemelas, que no voy a estar con Goldy...- lamentó-. Pero sé que ella está bien”.

Además, en el día de su cumpleaños, Mirtha tuvo que desmentir las versiones que indicaban que iba a vacunarse esta misma tarde en su domicilio, una acusación en un contexto sensible luego del escándalo del vacunatorio VIP que estalló el viernes pasado. A la férrea desmentida inicial de la diva se sumó un comunicado de la productora de su nieto, Nacho Viale, quien realiza sus ciclos en El Trece.

Allí se aclaraba que Chiquita estaba a la espera de que se abriera el registro del Gobierno porteño -lo que ocurriría esa misma tarde- para pedir turno y recibir su dosis, como cualquier ciudadana de Capital que supera los 80 años. “Me voy a vacunar esta semana. Tengo turno. Pero no voy a decir cuándo ni dónde”, anunció Legrand, y se sinceró: “Todos los trámites los hizo Nacho porque era engorroso. Yo no sabía por dónde empezar...”.

