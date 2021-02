Turco García: “La muerte de Maradona era cien por ciento evitable”

Pasaron más de dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona y cuestiones referidas a su estado de salud, los tratamientos médicos y el entorno en el que transitó sus últimos días siguen apareciendo día a día. Los detalles de su estado anímico, el trato con su familia y el avance de la causa en la que se investiga su fallecimiento continúan conmoviendo a gran parte de la sociedad y provocan la sensación de que se trató de una muerte temprana. Evitable.

El ex jugador de Racing y amigo de Diego Maradona, el Turco García, recordó la última etapa de su relación con el máximo ídolo, apuntó contra su círculo y afirmó que pese a que estaba “abatido”, su muerte “era evitable”.

“Él estuvo secuestrado, llegué a tener hasta seis teléfonos de Maradona”, manifestó e hizo hincapié en las últimas charlas que mantuvo con el ex campeón del mundo. “Tuve un audio de él que decía: ‘vamos a comer unas carnes Turquito, cuando pase todo esto’. Anteriormente le había mandado un mensaje, me habla y me doy cuenta que no era él en los términos”. De esta forma justificó su opinión en la que consideró que el entorno de Diego lo mantuvo “secuestrado”. “Entonces le digo ‘Armando, no sos vos’, y se ve a que a las dos horas le dijeron ‘tenés que hablar con el Turco’, y ahí habló conmigo” , relató García.

Invitado en el programa de Jey Mammon, el ex participante de Master Chef brindó otra opinión a la que él mismo calificó de “muy personal”, pero consideró: “Me importa un carajo lo que digan, la muerte de él era evitable cien por cien”. Y enumeró: “No había un desfibrilador, no había ambulancia, no estaba atendido, la pastilla principal para el corazón no la tomaba”. “Murió solo en un playroom con un baño ecológico abajo”, lamentó El Turco.

Para el ex delantero de la Academia, había diversos motivos por los cuales Maradona no fue feliz en la última etapa de su vida: “Cuando las rodillas no le daban más se bajoneó un montón; después no podía hablar bien; después del cumpleaños 60 estaba prácticamente solo”. En ese sentido remarcó que con sus ex compañeros de campos de juego tampoco mantenía contacto: “La gente del fútbol hacía 10 años que no hablaba con él, no hablaba con los del 86, del 90, ni con nosotros”.

Al respecto sostuvo que su entorno fue el responsable de impedir las comunicaciones con sus amigos: “No lo dejaban hablar con sus compañeros, por eso digo que lo secuestraron”. “Ojalá se sepa la verdad, se va a saber la verdad” , sentenció.

A su estado de salud, su relación con la familia y amigos, García sumó como otro factor que afectó al Diego, el impacto de la pandemia y la cuarentena. “Yo creo que estaba medio abatido, no estaba bien. Un tipo que era hiperactivo y no se podía mover, creo que eso, la pandemia, un montón de cosas sumaron para que él se bajonee. No se si es así que te morís de tristeza, pero te empezás a deteriorar un poco” , concluyó su participación en Los Mammones.

