Habló Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Diego Maradona: “No lo voy a olvidar nunca”

Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Maradona, habló por primera vez

Hace unos días, el periodista Luis Ventura reveló que Eugenia Laprovittola, una supuesta hija de Diego Armando Maradona había iniciado los trámites de filiación. En un informe de su programa Secretos Verdaderos (América TV), el periodista presentó a la joven de 25 años, residente en Berisso, fanática del fútbol, de Gimnasia y Esgrima La Plata... y de Diego.

Este sábado, Ventura sentó a la joven en el piso del programa. Durante la entrevista, Eugenia contó que siempre supo que era adoptada, y reveló algunos detalles de sus padres biológicos. “Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”, señaló Eugenia.

A partir de una serie de datos que fue recolectando, Eugenia empezó a indagar y fue su papá adoptivo el que le reconoció que Diego Maradona podría ser su papá. “Yo siempre creía que era el que le pegaba a mi mamá”, dijo la joven. Su madre biológica trabajaba en un bar de Buenos Aires y allí habría conocido a Maradona. El papá adoptivo también fue el que, a través de un abogado, inició los trámites de filiación. “Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado”.

Eugenia es fanática del fútbol y de Gimnasia, toca la guitarra y quiere recibirse de periodista deportiva

Durante su testimonio, la joven se mostró por momentos emocionada pero siempre tranquila. Contó que estaba al margen de toda la batalla legal en la herencia de Diego: “No miro tele, solo fútbol. No sé lo que se dice ni me quita el sueño, mi búsqueda no va por ahí”.

Cuando se enteró que podía ser hija de Maradona, lamentó que no se lo hayan dicho antes: “Me perdí de intercambiar sentimientos con mi padre”. También manifestó que no tendría problemas en relacionarse con sus posibles hermanos. “No crecí con rencor hacia nadie, ni hacia mi mamá, ni hacia Diego ni hacia mis supuestos hermanos”.

Al igual que Diego, Eugenia nació en el Hospital Evita de Lanús, el 11 de julio de 1995 y se crió en un hogar maradoniano. Desde chica conoció las hazañas del Diez: supo de un tío que lo vio brillar de cerca en Argentinos, de la historia en el Napoli por la ascendencia de su padre, y de la Selección, porque esos triunfos se festejaban como ningún otro.

El informe de Secretos Verdaderos sobre la supuesta hija de Diego Maradona

Fanática del Lobo, Eugenia conoció a Diego cuando era entrenador de Gimnasia. La hinchada había organizado un banderazo para pedirle que se quede en el club. “Cantábamos canciones del Lobo, lo acompañé a la camioneta, le cerré la puerta. Yo sentía algo especial, no sé si porque emanaba eso para todo el mundo”, recordó.

Desde entonces, se hizo habitué de Estancia Chica, el predio donde estrenaba el equipo y tuvo otros encuentros con su supuesto padre. “Tengo buzos, camisetas... si le pedías algo, te lo daba”, apuntó.

Además, la joven participó de algunas procesiones maradonianas. Fue a la clínica donde estuvo internado, para hacerle el aguante y darle energía. También le insistió a su padre para que la lleve de Berisso a Brandsen en la caravana de hinchas de Gimnasia para saludar a Diego en su cumpleaños 60.

Eugenia se recibió de asistente de farmacia, dejó stand by su carrera de periodista deportiva y, aunque toca la guitarra y compone sus propias canciones, lo que más le gusta hacer es jugar a la pelota. Zurda, lleva la diez y en el juego de las semejanzas, dice tener un carácter bravo. “Cuando algo me molesta y no me parece justo, voy a decir lo que pienso”.

Eugenia Laprovittola conoció a Maradona cuando era técnico de Gimnasia

Cabe recodar que también hay otras dos personas que reclaman saber si son o no hijos de Diego Maradona. Por un lado, Magalí Gil, otra joven de 25 años que busca su identidad.. Por otra parte, está Santiago Lara, un joven de La Plata cuya historia tomó trascendencia en los medios.

Eugenia dijo que intentó dialogar con Santiago, dada la cercanía geográfica, pero no tuvo éxito. De los cinco hijos legítimos de Maradona, se identifica con Diego Júnior, el napolitano, “por su historia, por cómo peleó para que lo reconozcan”. Finalmente, Ventura le preguntó que le diría a Diego si lo tuviera enfrente: “Que lo quiero, que lo extraño, le contaría los goles que hago, que Gimnasia jugo bien pero no pudo ganar… Y que no se preocupe si la gente lo iba a olvidar, yo no lo voy a olvidar nunca”, cerró Eugenia.

SEGUÍ LEYENDO:

Furiosos mensajes de Dalma y Gianinna Maradona contra Luis Ventura: la respuesta del periodista

La palabra de Dalma sobre la polémica del ingreso de sus tías al cementerio de Diego Maradona