Santiago Lara fue al cementerio de Bella Vista para visitar a Diego Maradona, pero no lo dejaron entrar

La muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre generó una conmoción a nivel mundial. El velatorio se realizó en la Casa Rosada con la participación de miles de fanáticos. La familia decidió suspender la despedida por los disturbios e incidentes. Luego, trasladaron el féretro al cementerio privado Jardín de Bella Vista, donde realizaron una ceremonia íntima con familiares y amigos de la leyenda del fútbol.

Este lunes 30 por la tarde, Santiago Lara, un joven oriundo de La Plata que asegura ser hijo del ex futbolista, fue hasta el cementerio para visitar la tumba de la leyenda del fútbol, pero no le permitieron entrar. “La administración no nos está dejando entrar”, dijo con mucha indignación desde la puerta de Jardín de Bella Vista, acompañado por sus abogados.

“Benítez, mi otro abogado, está yendo hablar porque yo quería poner unas flores. No me están dejando, no están trabando... Esperemos que me dejen entrar”, agregó el joven entristecido en diálogo con un cronista de Intrusos. El otro letrado que lo acompañaba aseguró: “El pedido está y hay una manda de una jueza donde evidentemente la deben estar estudiando, aunque no hay nada que estudiar porque hay una manda de una jueza que tiene que estar”.

La semana pasada, los letrados de Lara habían realizado un pedido a la Justicia para que se realice la exhumación del cuerpo del Diez, con el objetivo de conocer si es realmente hijo del ex futbolista. En el escrito se solicitó que se proceda a estudiar los restos de manera “urgente”.

Hace unos años, la historia de Santiago tomó trascendencia en los medios. Él mismo relató que su madre, Natalia Garat, habría tenido una relación amorosa con Diego cuando trabajaba como modelo. A los 23 años, ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. En ese momento, Santiago tenía tan solo tres años.

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, contó en 2016 Santiago a Big Bang News.

En 2019, Matías Morla, abogado del director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro del fútbol y comunicó sus intenciones de colaborar para que se sepa la verdad. “Me puso muy feliz que por lo menos Morla haya aceptado que yo estoy, por así decirlo. Como siempre, voy a esperar el marco legal”, dijo el joven a Nosotros a la mañana, después de conocer la noticia.

Más allá de las declaraciones de Morla, no hubo avances en la Justicia en la causa de filiación. Lamentablemente, tampoco pudieron tener un encuentro para conocerse. Y al poco tiempo del fallecimiento del astro del fútbol a los 60 años, el abogado de Lara, José Núñez, hizo el pedido de exhumación para obtener una muestra de ADN y finalmente conocer su identidad.

En el escrito presentado ante la Justicia, en el marco de la causa por reclamo de filiación que se tramita en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata, Núñez solicitó que se designe un perito especialista en examen de tipicidad de ADN con el objetivo de establecer los porcentajes de compatibilidad de su cliente y del ex futbolista, y que los restos del Diez sean trasladados a la morgue de La Plata “para su conservación”.

