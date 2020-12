Magali Gil, la presunta sexta hija de Diego Maradona: “Hace dos años que busco mi identidad”

Tras la partida de Diego Maradona quedaron dos juicios de filiación pendientes, el de Santiago Lara y el de Magali Gil. Ambos se pronunciaron en los últimos días al respecto y aseguraron que continuarán con los procesos judiciales que les permitirán saber si son o no hijos del Diez.

“Mi búsqueda viene hace ya aproximadamente dos años. Desde un comienzo, junto a mis abogados, además de las acciones legales correspondientes, siempre intentamos un acercamiento con Diego Maradona, a través de su letrado, Matías Morla”, dijo la joven de 25 años en diálogo con Nosotros a la mañana.

Luego continuó su relato: “Con Morla la relación siempre fue excelente hasta que lamentablemente no prosperó, se cortó, a mediados de este año. Si me preguntás el motivo no lo sé, pienso que fue por un tema de la pandemia”.

El año pasado ella viajó a Italia para participar de un programa de televisión donde contó su historia. Sin embargo, no cree que eso haya influido para desgastar la relación con el letrado de Pelusa: “No fue por eso. Él siempre estuvo al tanto de mi viaje. De hecho al regresar, en diciembre, fui a una reunión junto a mis abogados a su oficina y la verdad es que fue una reunión super fructífera. Eso sí, me pareció importante aclararlo”.

Magalí tiene 25 años y se enteró hace dos que Diego Maradona podría ser su padre, luego de una charla con su madre biológica a quien acababa de conocer. Hasta ese momento ella conocía el nombre de su madre pero no había tenido inquietudes respecto a sus progenitores.

Desde ese momento su abogado, Marcelo Izquierdo, llevó la causa a la Justicia y se contactó con Morla quien había asegurado que el Diez estaba abierto a hacerse los análisis correspondientes para ver si la joven era su hija, solo tenían que acordar día y horario para hacerlo. Pero los días pasaron, se convirtieron en semanas y en meses y el examen de ADN nunca se realizó.

Magalí Gil habló tras la muerte de Diego Maradona (Video: Instagram)

La semana pasada, tras la muerte de Diego Maradona, Gil emitió un comunicado en el que expresaba su dolor por la partida de quien puede llegar a ser su padre y aseguraba que continuaría en la Justicia en búsqueda de su identidad.

“Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió. En pleno trámite de filiación nos atravesó la noticia tristísima que conmovió al mundo”, dijo.

Más tarde reealizó un video para referirse al tema: “En primer lugar (quiero) contarles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo una desviación: siempre fue tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico. Esto es un derecho universal, que nos corresponde a todas las personas del mundo. Por lo tanto pido, exijo, que este tema sea tratado con el respeto que se merece.

Por otro lado, respecto a mi causa, (quiero) comunicar que esto sigue, que mi causa nunca se detuvo, nunca se va a detener. Yo no voy a parar resolver esto, hasta saber si Diego Maradona es o no es mi papá biológico”, cerró.

Miguel Gonzáles Andía, doctor en ciencias Jurídicas, especialista en Derecho de Familia y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata explicó a Teleshow qué ocurre en casos como el de Magalí y Santiago con Maradona, cuando en medio de los juicios por filiación el demandado muere: “Cuando esto pasa, se dirigen las acciones contra los herederos del fallecido (en este caso serían Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando)”. Para poder determinar el lazo, la Justicia podría solicitar una muestra de ADN del cadáver, cosa que ya se realizó o incluso la exhumación.

