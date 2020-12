Tras anunciar su casamiento, Barbie Vélez reveló por qué no usa el anillo de compromiso

Barbie Vélez contó por qué no usa el anillo de compromiso que le regaló su novio Lucas Rodríguez.

Barbie Vélez transita por un presente soñado: vacaciones en el Caribe y casamiento en puerta. Después de tener que suspender el viaje que tenía planeado para marzo de este año por la pandemia, la actriz pudo volver a planificar su estadía en República Dominicana junto a sus seres queridos y, para coronar su gran momento, su novio Lucas Rodríguez le propuso casamiento.

Así lo anunció la joven con una romántica postal en su Instagram hace unos días. “¡Sí! ¡Hoy y siempre!”. Para que no queden dudas sobre el motivo de su felicidad, acompañó sus palabras con el emoji de un corazón y el de un anillo. En ese posteo, sus padres y colegas del medio como Eva Bargiela, Stefanía Roitman y Agustina Agazzani, le dejaron sus mensajes de felicitaciones por la buena noticia. “Estoy súper feliz, contenta y lo más importante es que ella está feliz y eso es fundamental. ¡Así que habemus casamiento! Quiero que sepan que tengo una felicidad…”, había asegurado su madre, Nazarena Vélez.

Lucas Rodríguez y Nazarena Vélez

La propuesta tuvo un marco inmejorable: de noche, a la luz de la luna en la playa y con un corazón en el suelo, formado por rosas. Sin embargo, sus seguidores siempre están atentos a los detalles y quisieron saber por qué aún no lucía su anillo de compromiso. Para despejar dudas, ella misma decidió explicarlo a través de una story: “Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando... Me queda grande y me da miedo perderlo, por eso no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre”, aclaró.

Barbie Vélez aclaró por qué no usa el anillo de compromiso.

En octubre, la actriz había revelado en Estelita en casa que estaba transitando la cuarentena junto a su familia: su mamá Nazarena Vélez y su novio Santiago Caamaño, sus hermanos y su pareja, con quien lleva tres años y medio de relación. El hijo de Fabián Rodríguez conserva un perfil muy bajo, algo que le atrajo, ya que venía de noviazgos muy expuestos mediáticamente. “Lucas ama profundamente a Barbie y ella lo ama profundamente a él. Es una relación tan hermosa, tan sana, tan linda, de tanto amor, que yo estoy como loca…”, había contado la productora teatral en Instagram, que ahora se encuentra en Mar del Plata.

En el plano laboral, Barbie participó de Herman@s, la obra de teatro vía streaming producida por Nazarena que se estrenó el 23 de octubre pasado, con un mismo guion interpretado por dos elencos diferentes: uno femenino y otro masculino. Fue una obra escrita y pensada para hacerla en un teatro de la calle Corrientes, pero primero por las agendas de los protagonistas, y luego por la pandemia, se decidió hacer en forma virtual. “Es un desafío para nosotros aprender a trabajar así porque, sin dudas, el streaming llegó para quedarse. Estamos aprendiendo y no sabemos lo que va a pasar”, había confesado a Teleshow.

