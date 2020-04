Eva De Dominici: “Mis padres todavía no conocen a mi hijo”

Y agregó: “Para mí no había nada mejor que Cris Morena y que estar en Chiquititas. Era un sueño completamente ingenuo de corazón, de una nena que sueña con estar ahí. Yo iba a todas las obras de teatro que hacían, me sentaba en las butacas pero no estaba feliz ahí; quería estar arriba del escenario. Hasta que un día subí y me sacaron unos de seguridad, salí corriendo. Yo estaba loca, quería estar ahí y que se me haya cumplido el sueño cuando me llamaron… Todavía lo tengo acá…”