Cahn: —Yo no soy ningún fanático de la cuarentena. Yo la padezco. Tengo que estar encerrado en mi casa, no veo a mis nietos desde el 15 de marzo. Tengo a mi cuñado a mi sobrina que tienen un negocio de ropa y no trabajan desde el 20 de marzo y están con dificultades económicas, de modo que siento de cerca lo que está pasando, y entiendo eso. Ahora, el argumento de que la gente se va a morir de hambre en vez de morirse del coronavirus es equivocado, porque cuando uno ve la crisis económica en los Estados Unidos, país que no quiso adoptar la cuarentena centralizada, tiene 40 millones de personas desocupadas y además tiene un récord mundial en números de infectados y un altísimo número de muertos. No es cierto que por levantar la cuarentena antes la situación económica vaya a mejorar porque si la gente se enferma o se muere, tampoco contribuye a la producción. Entonces, no hay allí una antinomia.