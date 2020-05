—Jamás dije que no iba a hacer la cuarentena. Esa frase fue sacada de contexto. Me referí a un tema laboral y utilizaron mal las cosas. El periodista sabe perfectamente quién es y no le pienso dar nunca más una nota. Es la segunda vez que me la hace, siempre el mismo mecanismo. No estaba de acuerdo en que no se pudiera trabajar porque me parecía una imposición y me lo sigue pareciendo. Por más que sea de riesgo, estoy en buen estado de salud, me cuido, tengo mis protecciones. Después, cuando vino el cuentito de que los de 70 años no podían salir, saltaron todos. Resulta que yo quedé como el boludo de la historia.